Roma, Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus: "Sto bene, non ho alcun sintomo", le parole del portiere dal suo profilo Instagram.

Si riaffaccia l'incubo contagi per il campionato di Serie A: al rientro da una vacanza in Sardegna e dopo i primi allenamenti svolti a Trigoria il portiere della Roma Antonio Mirante è risultato positivo al famigerato Covid-19.

"Sto bene, non ho sintomi", ha dichiarato lo stesso calciatore della Roma sul suo profilo Instagram; il portiere si trova atttualmente in isolamento secondo consueta procedura e ovviamente spera di poter ritrovare quanto prima la sua normalità. A lui va il nostro "in bocca al lupo".

