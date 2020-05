Serie A bloccata, che accadrebbe facendo come in Francia? Juve campione, Genoa salvo, disastro Milan

Se si bloccasse la Serie A e, come fatto in Francia, la classifica fosse sulla media punti, sarebbero questi i verdetti: Juve campione, Milan fuori dall'Europa e Genoa salvo. Ma che caos e quanti potenziali ricorsi. Scopriamo insieme il perché.

C’è un tema che potrà potenzialmente diventare molto caldo nei prossimi giorni: che cosa accadrebbe alla Serie A se venisse dichiarata conclusa, come successo in Francia e in Olanda? Ci sarebbe una squadra campione o meno? Quale sarebbe il metodo di calcolo della classifica?

Gli scenari sono diversi, e in fondo molto interessanti: da una parte infatti c’è l’Olanda, che congelando tutto ha semplicemente comunicato alla UEFA i club da inserire nelle coppe europee per la prossima stagione; e dall’altra la Francia, che nonostante 10 giornate ancora da disputare ha emesso dei verdetti definitivi, incoronando il PSG campione e scegliendo le due retrocesse.

Un calcolo, in Francia, che seguendo le direttive imposte dal Comitato Esecutivo UEFA, ha stilato una classifica basata sulla media punti per partita. E se così si facesse anche in Italia? Beh, potrebbero cambiare alcune cose.

Serie A 'ad oggi': non tutti hanno giocato le stesse partite

Sì perché in Serie A non tutte hanno lo stesso numero di partite; ed è complicato tornare a una classifica definitiva di una determinata singola giornata in cui tutte siano a pari. I vari recuperi che nel corso del campionato avevano lasciato indietro le partite della Lazio e dell’Inter, tra le altre, non hanno portato a un livellamento comune. Alla sospensione dunque ci sono ancora club con partite da recuperare rispetto ad altri, portando il criterio del calcolo sulla media punti di grande attualità. O si lasciano invariate le posizioni così come sono, oppure appunto si va con il calcolo come media punti per giornata come hanno fatto in Francia.

Classifica stilata sulla media punti: Juve campione, Milan fuori dall'Europa, Genoa salvo, Lecce retrocesso

Ecco, se così dovesse essere, si potrebbe assistere a un bel cambiamento e alla certa apertura di polemiche. Non tanto in vetta, dove le prime 6 posizioni resterebbero intatte, quanto dal 7° posto in poi. Il Milan perderebbe infatti due posizioni a favore di Verona e Parma, entrambe con identica e miglior media punti rispetto ai rossoneri. Ma qui si aprirebbe un problema? Chi delle due andrebbe ai preliminari di Europa League?

Le regole delle Serie A in caso di arrivo in parità di punti parlano chiaro:

1) punti negli scontri diretti

2) differenza reti negli scontri diretti (i goal in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3) differenza reti generale

4) maggior numero di reti segnate in generale

5) sorteggio

Ma sarebbero sempre queste quelle buone in caso di una parità calcolata con il nuovo metodo, ovvero con la media punti?

Questo, al momento, non è dato saperlo. La logica, comunque, potrebbe portare dritti al principio della 'differenza reti generale'. In quel caso, sarebbe il Verona ad avere la meglio rispetto al Parma. E dunque Juventus campione; Lazio, Inter e Atalanta in Champions; Roma e Napoli in Europa League; Verona ai preliminari di Europa League.

Stessa questione da spostare anche in zona retrocessione, con gli 0.96 punti per partita che appaierebbero Lecce e Genoa. A retrocedere però, se fosse appunto la differenza reti la discriminante, sarebbero i salentini, che andrebbero giù insieme a SPAL e Brescia.

La classifica di Serie A calcolata con la media punti (come in Francia)

*Nella colonna centrale la media punti calcolata sulle giornate giocate; nella terza colonna la differenza di posizione rispetto alla classifica attuale così com'è oggi.

Opzioni possibili la cui scelta, comunque andrà a finire, aprirà a un'infinita serie di proteste. E tutte legalmente impugnabili. Se non si concluderà la Serie A, infatti, ci sarà potenziale spazio in tribunale per tutti. Se si farà con la media punti come in Francia, decretando un vincitore e delle retrocesse, aspettiamoci gli stessi problemi che già sono sorti Oltralpe.

Se si congelerà tutto come in Olanda, senza vincitore e senza retrocessioni, aspettiamoci in ogni caso delle ripercussioni. Sì perché a quel punto la FIGC dovrà indicare alla UEFA le squadre da inserire nelle coppe europee 2020/21; e con Verona e Parma con una partita in meno rispetto al Milan, scaligeri ed emiliani potrebbero potenzialmente far valere le loro ragioni davanti a un giudice. Buona estate. Soprattutto agli studi legali.

