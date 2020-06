Un rigore di Ronaldo e un gran gol di Dybala regalano alla Juventus il successo per 2-0 a Bologna. Bianconeri che tornano a vincere. Occhio però per Sarri al problema terzini: un infortunio muscolare di De Sciglio e il successivo rosso di Danilo lasciano il tecnico della Juventus senza coperture in quel ruolo.

Una prova di carattere, con 60 minuti a tutta e il ritorno al gol sia di Ronaldo che di Dybala. In pochi giorni la Juve cancella, almeno allo sguardo superficiale, tutti i problemi. I bianconeri infatti passano a Bologna scongiurando la terza partita consecutiva senza andare in gol (cosa che non succede dal 2011, gestione Delneri) e rilanciano un segnale al campionato. Certo, giocarsela contro un Bologna che ha affrontato il match a viso aperto – pressando alto almeno in avvio, ma lasciando anche spazi – ha sicuramente aiutato di più rispetto a squadre accorte come erano state il Milan e poi il Napoli in Coppa Italia. Poco importa però a Sarri, che la sblocca grazie al rigore di CR7 ed esulta poi per la perla di Dybala. Unica nota negativa della serata: l’assenza, dalla prossima, di un singolo terzino di ruolo in rosa; l'infortunio muscolare di De Sciglio infatti e folle stupidaggine di Danilo, che riesce nell’impresa di prendersi un doppio giallo in poco più di 20 minuti e con i suoi avanti 2-0, lasciano Sarri completamente scoperto in quei ruoli. Il tecnico della Juventus, insomma, dovrà inventarsi qualcosa riadattato o pescando dalle giovanili.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel (82’ Poli), Svanberg (57’ Palacio); Orsolini (82’ Juwara), Soriano (75’ Dominguez), Sansone (82’ Cangiano); Barrow.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, De Sciglio (66’ Danilo); Bentancur, Pjanic (70’ Ramsey), Rabiot (70’ Matuidi); Bernardeschi, Dybala (79’ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo.

Gol: 23’ Ronaldo, 36’ Dybala.

Note – Ammoniti: Soriano; De Sciglio, Bentancur. Espulso Danilo per doppia ammonizione.

La cronaca in 9 momenti chiave

6’ OCCASIONE JUVE! RONALDO! Primo squillo del portoghese, che salta un avversario e calcia da appena dentro l'area: Skorupski si distende, poi Bernardeschi protesta per un tocco di mano di Denswil. Infine Dybala da buona posizione calcia malissimo.

23’ RIGORE PER LA JUVENTUS! DOPO IL CONTROLLO VAR! GOL DI RONALDO. Trattenuta iniziale di Denswil su De Ligt non rilevata. Dopo il controllo VAR, Rocchi dà il rigore. Ronaldo sul dischetto: calcia centrale il portoghese, Skorupski si butta e la Juventus va in gol. Bianconeri avanti.

36’ GOL JUVENTUS! DYBALA! CHE GOL! Bellissimo tocco di Bernardeschi tra le linee, Dybala controlla dal limite e con un gran sinistro a giro la mette di potenza e precisione. Che gol! 0-2 Juventus, ancora male Denswil in marcatura.

40’ OCCASIONE JUVE! DYBALA! Ronaldo pesca Dybala sul secondo palo, tutto solo: Bologna che qui si perde la marcatura, Dybala però col destro calcia male. Era solo, poteva comunque far meglio.

52’ ALTRA OCCASIONE PER LA JUVE! RONALDO! Bellissima palla di Bernardeschi, Ronaldo però solo davanti al portiere calcia male: debole e a lato. Bianconeri vicini allo 0-3.

53’ BERNARDESCHI! PALO! CHE TIRO! Rientra come sempre sul sinistro, ma dal limite Bernardeschi questa volta fa partire un gran tiro a giro: Skorupski devia di pochissimo e il palo fa il resto.

83’ GIALLO DANILO. Ma che rischio: intervento inutile, gamba altissima. Il VAR poi ha controllato. Ha rischiato il rosso: avrebbe messo nei guai Sarri che si sarebbe trovato senza terzini...

90’ GOL ANNULLATO A RONALDO. Aveva segnato un tap-in facile Ronaldo su assist di Douglas Costa, che però era partito in posizione di fuorigioco a sinistra. Tutto annullato.

91’ ROSSO A DANILO. Alla fine riesce nella sua ‘impresa’ Danilo: altro fallo inutile, questa volta il secondo giallo è inevitabile. Doppia ammonizione. Sarri non avrà più terzini di ruolo dalla prossima.

Il migliore

Dybala. Con quel sinistro, quando è in serata, può davvero dipingere calcio. Si conferma uno dei migliori di questo ‘nuovo avvio’ di stagione della Juve; e non a caso era stato anche uno dei pochi a salvarsi nelle due di Coppa Italia (al di là del rigore sbagliato). Insomma, è come sempre la classe e la tecnica a fare la differenza.

Il peggiore

Danilo. Entra e rischia subito il rosso per un intervento scomposto su Juwara. Dalla sala VAR lo graziano ma lui, non contento, ci riprova, riuscendo nel recupero a prendersi il secondo giallo. Il tutto considerando che la Juventus vinceva 2-0 e per Sarri, lui, era l’ultimo terzino di ruolo. Un QI non proprio degno del Mensa diciamo...

Le pagelle

