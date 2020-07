Il Bologna domina l'avvio e il primo tempo, il Lecce tutta la ripresa. Ai salentini però costa caro l'uno-due subito nei primi 5 minuti e il gol del 3-2 nel disperato finale, quando Barrow chiude la gara. Il Lecce resta così a -4 dal Genoa: a Liverani serve un miracolo per salvarsi. Oltre a Barrow in gol anche Palacio e Soriano; nel Lecce Mancosu e Falco.

Un tempo a testa, ma quanti rimpianti per il Lecce. Nella partita in cui si giocava tutto, i salentini scendono in campo senza il piglio giusto e subiscono per 45 minuti un super-Bologna, esaltato dalle combinazioni di Barrow e Palacio. Dopo 5 minuti infatti il Lecce è già sotto 2-0; e rischia più volte di prendere anche il terzo. Poco prima dell’intervallo però un episodio riapre la gara. E nella ripresa il match cambia padrone. Falco illumina e trova il pareggio; i salentini ci provano con assalti finali dove ancora Falco è negato di un gol sulla linea di porta. Alla fine, su un’ultima mischia, il Lecce protesta per un rigore ma Calvarese va giocare: sul contropiede 2 contro 1 Barrow chiude i conti e regala il 3-2 al Bologna. Il Lecce resta così a -4 dal Genoa e con sole 2 partite da giocare avrebbe bisogno di un miracolo. Resta, casomai, il rammarico, al di là degli episodi, per non aver iniziato il match col piglio giusto.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Bologna-Lecce 3-2: Barrow show con un gol e due assist; Falco è un faro per il Lecce DA UN' ORA

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks (57’ Krejci); Medel, Svanberg (57’ Poli); Skov Olsen (57’ Orsolini), Soriano (79’ Santander), Barrow; Palacio (69’ Sansone).

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati (59’ Rispoli), Lucioni, Paz (79’ Meccariello), Dell'Orco; Mancosu, Tachtsidis (59’ Petriccione), Barak; Falco, Saponara (60’ Majer); Lapadula.

Gol: 2’ Palacio, 5’ Soriano, 90+4’ Barrow; 45+2’ Mancosu, 66’ Falco.

Assist: Barrow, Barrow, Lucioni, Orsolini.

Note – Ammonti: Palacio; Rispoli.

La cronaca in 11 momenti chiave

2’ GOL! SUBITO IL BOLOGNA! PALACIO! Grande giocata di Barrow, spalle alla porta, con un colpo di tacco in area che libera Palacio: bravo l'argentino sotto porta a punire. Ma male l'uscita palla a inizio azione di Dell'Orco.

5’ RADDOPPIO BOLOGNA! SORIANO! CHE PARTENZA DEL BOLOGNA! Ancora Barrow a rompere in due il campo, si accentra e passa a Soriano: dal limite controlla e la mette all'angolino basso! Bologna 2, Lecce 0. Doveva essere la gara decisiva per il Lecce... Ecco, dopo 5 minuti ne deve già rimontare 2.

12’ BARROW! CHE GIOCATA! Rientra sul destro, calcio a giro sul secondo palo: Gabriel immobile, pallone fuori di un nulla. Bologna a centimetri dal 3-0... Lecce non pervenuto. Incredibile.

24’ FALCO! PRIMO SQUILLO DEL LECCE! Gran sinistro dal limite, veramente spettacolare: la palla gira, Skorupski non può mai arrivarci, ma sfortunatamente per Falco la conclusione va fuori di pochissimo.

30’ PALO CLAMOROSO DI BARROW! Prende palla tra le linee, si invola solitario verso la porta, un paio di dribbling e un tiro incrociato che si stampa sul palo interno e poi va fuori. Barrow ancora vicino al gol.

45+2’ GOOL! ACCORCIA MANCOSU! LECCE IN GOL! Pesantissimo questa rete proprio prima dell'intervallo: Palacio svirgola, Skorupski fa un mezzo disastro sull'uscita, Lucioni è lesto a calciare e Mancosu libero quasi sulla linea di porta mette dentro! Tutto riaperto.

52’ TRAVERSA DEL LECCE! FALCO! Donati va via a destra, appoggia poi per Falco che lascia gran partire una bordata di destro: bravo Skorupski a deviare il tanto che basta per mandarla sulla traversa. Il Lecce prova a crederci.

62’ CHE CHANCE PER IL LECCE! MANCOSU! Barak arriva al limite dell'area di rigore e apre il gioco sulla sinistra per Mancosu, tutto solo: il numero otto prova a piazzare, ma di fatto il tiro è una telefonata a Skorupski. Poteva e doveva far meglio!

66’ GOL! FALCO! IL PAREGGIO DEL LECCE! 2-2! Fa tutto Falco: punta, rientra sul sinistro, poi chiude con una legnata sul primo palo: questa volta Skorupski non può nulla! 2-2! Mezz'ora recupero compreso tutta da vivere. Al Lecce serve ancora un gol.

86’ OCCASIONE LECCE! FALCO! SULLA LINEA SALVA KREJCI! Era all'angolino il sinistro incrociato di Falco: Skorupski è battuto, ma sbuca Krejci che sulla linea dice di no. Che occasione per il Lecce!

90+4’ GOL! LA CHIUDE BARROW! 3-2 BOLOGNA! Lecce tutto sbilanciato e a protestare per un episodio molto dubbio in area su Mancosu, contropiede 2 contro 1, Santander si mangia un gol fatto, poi Orsolini è generoso nell'assist a Barrow a porta ormai vuota. Finisce qui.

MVP

Barrow. Due assist, un palo, un gol e un primo tempo letteralmente dominante, dove tra le linee fa veramente quello che vuole. Super partita di questo ragazzo che a Bologna si sta veramente confermando al alto livello.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Palacio. Ancora in gol e ancora una gara di enorme generosità che non potrà non essere premiata nelle pagelle.

BOCCIATO: Dell’Orco. Le dormite iniziali costano carissimo al Lecce.

