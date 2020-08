L'esultanza di Svanberg per il gol in Bologna-Torino, Serie A 2019-2020, Getty Images

Il Bologna gioca meglio il primo tempo, il Toro ci mette più grinta nella ripresa: e così apre Svanberg e risponde Zaza con un gran gol. Bologna dunque che termina incassando gol per la 33a partita consecutiva: 12° posto per Mihajlovic. Torino che chiude quint'ultimo una stagione da dimenticare.

Un tempo a testa, un gol a testa, e alla fine va bene così a tutti. E’ pari e patta tra Bologna e Torino che chiudono il campionato con un 1-1 a firma Svanberg e Zaza. Primo tempo dominato dalla squadra di Mihajlovic; ripresa dove il Torino ha avuto più voglia (anche perché peggio del primo tempo proprio non poteva fare). E allora Bologna insacca per la 33a partita consecutiva un gol (record negativo); e Torino che riesce a finire sopra il Genoa una stagione da dimenticare. Con Longo sarà addio quasi certo (pronto Giampaolo), mentre a Bologna, Mihajlovic, dopo una stagione inizialmente complicata per i problemi personali, proverà a far meglio di questo 12° posto finale.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Bologna-Torino 1-1: Zaza che gol, Medel grande prova in difesa DA 18 MINUTI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg (72’ Baldursson), Schouten (72’ Dominguez); Juwara (77’ Skov Olsen), Soriano, Barrow (46’ Sansone); Palacio (46’ Santander).

Torino (3-4-1-2): Rosati; Izzo (76’ N’Koulou), Bremer, Djidji; Berenguer, Rincon, Lukic, Ansaldi (49’ Aina); Verdi; Belotti, Zaza.

Gol: 18’ Svanberg; 66’ Zaza.

Assist: Soriano; Verdi.

Note – Ammoniti: Ansaldi, Berenguer, Rincon; Santander, Soriano, Medel.

Il momento social

La cronaca in 4 momenti chiave

15’ BARROW! PRIMA OCCASIONE! Il gambiano da posizione defilata calcia forte sul primo palo un tiro di punizione: Rosati attento devia in corner. Prima chance della partita.

18’ GOL! SVANBERG! BOLOGNA IN VANTAGGIO! Bel lavoro di Juwara, poi Soriano vede a rimorchio l'arrivo di Svanberg che di piatto infila sul primo palo. Non benissimo Rosati, poco reattivo.

66’ GOL! IL PAREGGIO DEL TORINO! ZAZA! Ma che gol! Che gol di Zaza! Apertura di Verdi, Zaza in area si coordina e di destro(!) calcia al volo sul palo lungo. Per la 33a partita consecutiva il Bologna prende gol. Ma questa è una perla di Zaza.

72’ SANTANDER! BOLOGNA VICINO AL GOL! Palla in profondità, gran controllo al volo e gran sinistro incrociato: fuori di millimetri. Bologna che torna vicino al vantaggio.

MVP

Medel. Da centrale di difesa gioca una partita molto attenta e non sbaglia mai un intervento.

Le pagelle

Clicca qui.

Fantacalcio

PROMOSSO: Zaza. Trova veramente un gran gol, al volo, con il suo piede debole.

BOCCIATO: Ansaldi. Combina pochissimo nel primo tempo e viene anche ammonito. Non la solita certezza in fase di spinta.

Serie A Le pagelle di Bologna-Torino 1-1: Zaza che gol, Medel grande prova in difesa DA 18 MINUTI