La Juventus non brilla a Cagliari e la squadra di Zenga trova così la prima vittoria del mese di luglio: Gagliano e Simeone regalano il 2-0. Bianconeri lenti e prevedibili ancora una volta: la vera indicazione importante per Sarri al di là di un risultato che non contava nulla.

La Juventus non onora il ruolo di neo-Campione d’Italia e perde a Cagliari una partita non porta mai un reale pericolo. Sarri fa un po’ di turnover, dando spazio anche ai giovani: ma senza l’apporto offensivo di Dybala e con un Ronaldo ben ingabbiato per tutta la gara, combina veramente poco. Fa festa così il Cagliari di Zenga che con Gagliano prima e Simeone all’ultima azione prima dell’intervallo, porta via un prezioso 2-0 e cancella la voce ‘zero’ al termine ‘vittorie’ nel mese di luglio. Per la Juventus, al di là di tutto, l’ennesima serata di riflessione, per una squadra che fatica tremendamente a creare occasioni di fronte a compagini che sanno chiudere gli spazi centrali.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Cagliari-Juventus 2-0: che serata per Gagliano, Juve bocciata in massa DA UN' ORA

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog (47’ Paloschi), Mattiello; Joao Pedro (88’ Pereiro); Simeone (84’ Birsa), Gagliano (46’ Lykogiannis).

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (76’ Peeters), Pjanic (61’ Zanimacchia), Muratore (61’ Mautidi); Bernardeschi, Higuain (88’ Olivieri), Ronaldo.

Gol: 8’ Gagliano, 45+2’ Simeone.

Assist: Mattiello.

Note – Ammoniti: Rog, Joao Pedro; Pjanic.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

8’ GOL! GAGLIANO! CAGLIARI IN VANTAGGIO! Cross da destra, passiva la difesa della Juve, controcross di Mattiello da sinistra, Gagliano è il più lesto e in spaccata mette dentro.

32’ BONUCCI! AL VOLO! A UN PASSO DAL PAREGGIO LA JUVE! Da corner, non esce bene Cragno, la palla rimane lì e Bonucci ci prova al volo: pallone fuori di nulla. La miglior chance per i bianconeri fin qui.

43’ OCCASIONE JUVE! GRAN RISPOSTA DI CRAGNO! Bernardeschi per Bentancur, che si inserisce e va a botta sicura: ottima risposta di Cragno che dice di no all'occasione della Juventus.

45+2’ GOL! IL RADDOPPIO DEL CAGLIARI! SIMEONE! Galliano anticipa in mezzo al campo e lancia Simeone, che controlla e calcia subito: Buffon non fa una gran figura e il Cagliari raddoppia.

51’ OCCASIONE CAGLIARI! SIMEONE ci prova in mezza girata ben imbeccato da Joao Pedro: qui si allunga bene Buffon e dice di no. Cagliari vicino al 3-0.

70’ OCCASIONE CAGLIARI! SIMEONE! Mischia in area, Simeone lotta e poi conclude: pallone fuori non di molto. Ancora Cagliari pericoloso.

MVP

Simeone. Lavora tantissimo per la squadra, come consuetudine. Trova il gol, impegna ancora Buffon e si conferma giocatore di spessore in un Cagliari che aveva bisogno di una scossa del genere.

Le pagelle

Clicca qui.

Fantacalcio

PROMOSSO: Gagliano. Buttato dentro da Zenga il classe 2000 si fa trovare pronto col gol ed apre l’azione che porta al 2-0. Senza dubbio avrà un occhio di riguardo nelle pagelle.

BOCCIATO: Buffon. Non riesce nel clean sheet sul campo di una squadra che in questo mese non aveva mai vinto. E ha delle responsabilità sulla seconda rete.

Serie A Le pagelle di Cagliari-Juventus 2-0: che serata per Gagliano, Juve bocciata in massa DA UN' ORA