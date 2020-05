Serie A, che confusione! Rinviato il via libera agli allenamenti di gruppo

Come riferito dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora all'Ansa, il comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato le nuove linee guida per le sedute di allenamento di gruppo: in attesa del semaforo verde, che dovrebbe comunque arrivare nelle prossime 24 ore, per la giornata di lunedì rimangono valide le vecchie regole che consentivano solo le sedute individuali.

Brusca frenata sul fronte della già lenta ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A: il comitato tecnico-scientifico non avrebbe infatti ancora validato le linee guida che dovrebbero regolare le sedute collettive, di gruppo. Il via libera dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore. Detto questo, almeno per la giornata di lunedì, rimarranno in vigore le norme del Dpcm precedente, ovvero di quello che consentiva solo lo svolgimento degli allenamenti in forma individuale. La conferma arriva direttamente dalle parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

Secondo il punto E del nuovo Dpcm, finché non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti [Vincenzo Spadafora @Ansa]

L'ok alle nuove linee guida atteso per martedì 19

Non si tratta - è bene precisarlo - di una battuta d'arresto così penalizzante. Anche con le nuove linee guida, infatti, le squade dovranno comunque osservare un protocollo di sicurezza estramente rigido: dovranno osservare il distanziamento tra i giocatori e svolgere gli esercizi divisi in piccoli gruppi. Si tratta, quindi, di aspettare solo poche ore: nella giornata di lunedì 18 maggio il CTS dovrebbe finalmente esprimersi e dare l'ok alle nuove linee guida in modo da consentire alle squadre di allenarsi in forma collettiva a partire da martedì 19. Rimane il fatto che questa improvvisa e per certi versi inattesa frenata non dà certo un'immagine positiva del nostro calcio.

