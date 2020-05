Serie A, ci siamo: Assemblea di Lega per i diritti tv e dibattito in Parlamento per la ripresa

La FIGC ha corretto il protocollo medico e ha inviato il tutto al Ministero dello Sport, mentre Spadafora ha letto l'informativa al Senato con un primo dibattito sulla ripartenza. Ci sarà poi la discussione alla Camera. Intanto, in Assemblea di Lega si discute per i diritti tv, visto che non è stata pagata l'ultima rata.

Giornata caotica, ma importantissima per il calcio italiano. Quest'oggi infatti ci sarà un'Assemblea in Lega Serie A per la questione diritti televisivi per mediare con i broadcaster che non hanno pagato l'ultima rata (nello specifico la sesta) in assenza di calcio e, anche se si dovesse ripartire, hanno informato che non pagheranno il prezzo concordato inizialmente.

Lega Serie A adirà alle vie legali per i diritti tv?

Servirà quindi molta diplomazia, anche se già nella precedente Assemblea era stata studiata la possibilità di intervenire legalmente per le rate non pagate, considerando che i club non hanno potuto giocare non per loro volontà, ma per l'aggravarsi dell'emergenza coronavirus con tanto di lockdown imposto dal Governo.

Ripresa del calcio: la discussione arriva in Senato e alla Camera

Intanto, la FIGC ha corretto il protocollo medico-sanitario e ha inviato il progetto definitivo al Ministero per lo Sport. Poi il Ministro Vincenzo Spadafora ha reso al Senato un'informativa sulla ripartenza del campionato, ripartenza che è stata discussa al Senato e che nel pomeriggio arriverà alla Camera dei Deputati.

Ci sono stati pareri discordanti a Palazzo Madama. Dopo l'informativa del Ministro, sono intervenuti tutti i partiti. Da Fratelli d'Italia al Partito Democratico, con l'onerevole Dario Parrini che ha chiesto un ripensamento circa la quarantena automatica per tutta la squadra in caso di positività di un singolo giocatore. Ok al protocollo, ma questo in pratica bloccherebbe tutto il campionato perché una singola squadra non potrà giocare per 14 giorni...

La senatrice dei “5 stelle”, Danila De Lucia, ha citato l'esempio di un giocatore del Colonia, dando l'idea che ripartire non sia la scelta più appropriata in questo momento.

Avete sentito del giocatore del Colonia terrorizzato per i casi di posiitività dei suoi compagni di squadra? Ma ai giocatori è vietato avere paura. In nome del Dio denaro non si può andare avanti come se niente fosse

Nel pomeriggio ci sarà anche la discussione alla Camera, anche lì per sentire i pareri dei diversi partiti in seguito all'informativa del Ministro.

E i medici? Castellacci si dice molto titubante

Si attende una presa di posizione dai parte dei medici sociali delle squadre di Serie A, anche se molti di loro hanno avanzato delle perplessità sulla ripartenza del campionato e, soprattutto, del protocollo medico-sanitario stilato, anche perché è stato prodotto senza l'avallo degli stessi medici sociali. Ecco che si è fatto sentire Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione italiana medici del calcio.

Inutile negarlo, c’è grande preoccupazione. Abbiamo già allertato i legali della nostra associazione perché facciano le loro osservazioni dopo aver letto i protocolli. Il medico del calcio è l’anello debole della catena, l’unico che non ha un contratto depositato in Lega. Ho già ricevuto molte lettere di colleghi dalla Serie B che minacciano le loro dimissioni in caso non venisse rivista la questione della responsabilità, che diventa penale. I club si devono assumere le loro responsabilità, noi non possiamo essere gli unici responsabili. Senza scordare che serve un’altra figura, come il medico competente, per i dipendenti non calciatori

