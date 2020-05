In un vertice tra società di Serie A, emergono diversi nodi critici riguardo la sostenibilità del protocollo stabilito dalla negoziazione tra FIGC e Comitato Tecnico Scientifico. Prevista una rimodulazione dei principali punti del "Decreto Rilancio" tra società, Lega e Cts: dai ritiri, passando per la responsbailità penale dei medici alla quarantena di gruppo in caso di contagio.

Per la ripartenza della Serie A occorrerà un’ennesima rimediazione. I vertici del calcio italiano sembravano fiduciosi sul fatto che, dopo aver trovato l’accordo sul protocollo tra FIGC e Cts e dopo aver ipotizzato una prima data di ripartenza (13 giugno), la strada per la riapertura della stagione fosse spianata. Invece nelle ultime ore sono emerse altre voci, quelle coinvolte più direttamente. Sia i club che i giocatori non sono d’accordo su alcuni punti del protocollo varato dalla Federcalcio e dal Cts. La prossima mossa sarà quella di affiancare i club alla Figc e rinegoziare una soluzione col Comitato Tecnico Scientifico. Ma quali sono le problematiche denunciate dalle società?

I ritiri

In un vertice tra le società, Beppe Marotta ha affermato l’impossibilità per la maggior parte delle squadre nel fornire strutture adeguate ai ritiri blindati di 14 giorni previsto dal protocollo. Il caso dell’Inter è emblematico: Appiano Gentile non ha stanze o spazi necessari ad ospitare più di 26 persone tra staff e giocatori; il collettivo del ritiro invece, ammonterebbe a una cinquantina di persone. La problematica sollevata da Marotta è stata condivisa da molte società, quali Napoli, Roma, Fiorentina, Verona, Bologna, Sampdoria, Brescia e Genoa. I club chiedono di cancellare i ritiri dal protocollo e di poter procedere come succede adesso (giocatori in campo e poi a casa, e dal 18 con allenamenti collettivi veri, non a gruppi di 7-8 giocatori).

Misure di quarantena

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha criticato le misure preventive nel caso di contagiati in squadra: “È evidente che lo snodo principale sia il protocollo. È chiaro che se dovesse rimanere la prescrizione della quarantena per l’intera squadra con un positivo, sarebbe un punto interrogativo sulla conclusione regolare di questo campionato.” Dello stesso avviso anche il collettivo dei rappresentanti dei calciatori. L’equilibrio tra la quarantena di squadra obbligatoria in caso di contagio e la possibilità di trovare un calciatore positivo è fragilissimo, e le previsioni in merito alla possibile ripartenza sono effimere a questo punto. Perciò le società chiedono una modifica di questa prassi: in quarantena ci dovrebbe andare solo il contagiato, non tutta la squadra. E se i dubbi sulla partenza si intensificano sempre di più, perdurano perplessità anche riguardo il possibile termine della stagione.

Le criticità che potrebbero intaccare le misure imposte dal protocollo sono parecchie, e la possibilità che l’ecosistema di ritiri e quarantene salti in aria non renderebbe possibile concludere la stagione. Ecco perché l’incontro programmato tra Dal Pino, Gravina e il premier Conte servirà a smussare alcuni nodi troppo rigidi imposti dal protocollo.

