Serie A, come il boom dei rigori incide sulle squadre: Juventus "campione" dei falli di mano

Questa stagione di Serie A ha segnato un cambio di paradigma radicale nel modo in cui gli arbitri applicano le regole in area di rigore. L'aumento dei rigori assegnati alle squadre comporta tanti effetti su squadre, giocatori, tifosi e classifiche generali. Quali sono le principali curiosità a riguardo?

L’ultimo weekend di campionato l’ha riconfermato con gran forza: in Serie A c’è un problema con i rigori. O meglio, un problema con il metro di giudizio che li assegna. E i numeri parlano chiaro: rispetto alla scorsa stagione gli arbitri hanno indicato il dischetto molte più volte rispetto agli ultimi 10 anni. Dai 109 rigori della stagione 2010-2011, siamo passati ai 159 nel 2019-2020 con ancora 6 giornate da disputare.

Aumento dei rigori: un caso italiano

È chiaro che gli arbitri, coadiuvati (o esaltati) dalla pervasiva perfezione della tecnologia, abbiano innalzato il livello di sensibilità per gli interventi al limite in area di rigore. E questo è evidente per quanto riguarda i calci dal dischetto concessi per fallo di mano: ben 50 dei 159 rigori sono stati fischiati a causa di un apparente fallo di mano. Una porzione (31%) molto più importante rispetto a quella di 10 anni fa, quando i falli di mano corrispondevano solo al 13% dei rigori totali concessi. Il calcio italiano di oggi si deve porre un quesito scomodo: esiste una differenza di fondo tra intervento arbitrale e intrusione arbitrale? Può un arbitro, nel contesto dell'efficienza tecnologica odierna, concedere margini d’errore ai giocatori? La successiva tabella dimostra come il fenomeno italiano sia essenzialmente isolato rispetto alla situazione degli altri campionati, con gli arbitri di Bundesliga che assegnano meno della metà dei rigori rispetto ai fischietti italiani.

Rigori nel 2019/2020, in Serie A se ne fischiano il doppio rispetto a Bundesliga e Premier League

Calci di rigore 2019-20 Calci di rigore 2018-2019 Media rigori x turno (19-20) SERIE A (32a giornata) 159 122 4,97 LIGA (36a giornata) 145 130 4,03 LIGUE 1 (28 giornate) 89 139 3,18 PREMIER LEAGUE (35a giornata) 83 103 2,37 BUNDESLIGA (34 giornate) 73 91 2,15

Una statistica che delinea una prospettiva offuscata dall’ingresso di nuovi strumenti che hanno contaminato la metodologia arbitrale; una sorta di simbiosi uomo-macchina che non lascia margini d’espressione agli attori principali (calciatori) e che non rispetta il valore umanissimo di involontarietà. Ecco perché questa impennata in rigori concessi è un problema, perché condiziona l’approccio di ogni giocatore alla gara. Ma non solo, condiziona e radicalizza l’opinione degli spettatori raccolti attorno ai televisori e irradiati dal flusso continuo dei social media.

Come l'aumento dei calci di rigore incide sulle squadre di Serie A

Con l’intensificarsi delle polemiche, urge dunque fare chiarezza sulla distribuzione di questi rigori squadra per squadra per scoprire anomalie o, al contrario, regolarità rispetto al passato. Tutto questo tenendo presente che un’uguaglianza di distribuzione dei rigori fra squadre può essere tanto problematica quanto una distribuzione sbilanciata. Perché la questione cruciale non è quella di fornire un egual numero di rigori a ciascuna squadra (ciò comporterebbe un palese bias nel giudizio arbitrale), ma quella di fornire a tutte le squadre la stessa voce in capitolo e lo stesso metro di giudizio in merito ai rigori. Come in qualsiasi ambito della vita, risulta molto ingenuo desiderare la parità di risultati anziché la parità di opportunità.

SQUADRA +/- RIGORI A FAVORE RIGORI CONTRO Lazio +9 15 6 Genoa +7 15 8 Inter +6 10 4 Sampdoria +4 10 6 Atalanta +3 9 6 Juventus +2 12 10 Lecce +1 13 12 Milan +1 8 7 Verona +1 7 6 Roma 0 9 9 Fiorentina 0 9 9 Spal 0 7 7 Torino -1 8 9 Cagliari -2 6 8 Bologna -2 6 8 Napoli -3 3 6 Sassuolo -4 5 9 Parma -6 4 10 Brescia -7 3 10 Udinese -9 0 9

La tabella dimostra come la maggior parte delle squadre italiane goda di un relativo equilibrio tra rigori a favore e rigori a sfavore.

Roma, Fiorentina e SPAL sono le squadre che si sono viste fischiare lo stesso numero di rigori a favore e a sfavore.

La Lazio è sia la squadra che ha beneficiato di più rigori fischiati a favore che quella con il rapporto (+9) più alto: 15 rigori fischiati a favore e solo 6 rigori fischiati contro.

Un’altra curiosità riguarda Genoa e Lecce, rispettivamente al secondo e al terzo posto per numero di rigori a favore. I giocatori del grifone hanno realizzato 10 dei 15 rigori fischiati a loro favore, e i salentini ne hanno insaccati 10 su 13. Considerando che entrambe le squadre hanno realizzato 40 gol in campionato, quei 10 gol corrispondono al 25% dei loro centri stagionali. Una percentuale sicuramente elevata.

Caso particolare anche quello della Juventus: non tanto per il rapporto tra rigori a favore o contro (i bianconeri presentano numeri alti in entrambe le categorie), ma per quanto riguarda il trend che distingue gli interventi arbitrali nella loro area di rigore: la Juventus è la squadra che ha concesso più rigori per fallo di mano (7) in questa Serie A. Una statistica messa in ombra soprattutto dalla recente vittoria contro l’Atalanta, in cui i bianconeri hanno beneficiato di due rigori a causa di falli analoghi. Ma i dati lo dimostrano chiaramente, la Juventus è una delle squadre più punite quando si tratta di tocchi sospetti nella propria area.

Caso più unico che raro è quello dell’Udinese, che soffre di un inquietante rapporto sfavorevole: 0 rigori a favore e 9 contro.

Detto questo, nessuno di questi dati è sufficiente a dimostrare che qualche squadra abbia beneficiato dell’incremento dei rigori a discapito di qualcun’altra. Il pericolo di rilievo rimane quello che si consuma sul campo e nella testa di ogni difensore durante le partite; è lecito dire che ogni squadra stia pagando a suo modo questa accentuazione di giudizio arbitrale, e che una porzione di potere decisionale si sia separata dai piedi (e dalle mani) dei giocatori a beneficio di chi applica le regole.

Come l'aumento dei calci di rigore incide sui giocatori di Serie A

Più calci di rigore a disposizione offrono agli specialisti dal dischetto più opportunità per consolidare la propria posizione in classifica marcatori. Questa la calssifica marcatori spogliata dei centri maturati da tiri dal dischetto.

GIOCATORE (SQUADRA) GOL (RIGORI ESCLUSI) GOL TOTALI (RIGORI INCLUSI) +/- posizione in classifica marcatori 1.Immobile (Lazio) 18 29 / 2.Cristiano Ronaldo (Juventus) 17 28 / 3.Ilicic (Atalanta) 15 15 +4 3.Lukaku (Inter) 15 20 / 3.Caputo (Sassuolo) 15 16 +3 6.Dzeko (Roma) 14 14 +3 6.Zapata (Atalanta) 14 15 -1 8.Joao Pedro (Cagliari) 13 17 -4 9.Cornelius (Parma) 11 11 +5 9.Muriel (Atalanta) 11 17 -5

Come possiamo dedurre dalla classifica, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo si confermano leader specializzati sul tiro dagli 11 metri. Entrambi hanno insaccato ben 11 tiri dal dischetto questa stagione, distaccando la concorrenza grazie alla loro freddezza davanti al portiere. Normale amministrazione per due giocatori abituati ad assumersi questo tipo di responsabilità: CR7 ha concretizzato 131 rigori su 157 tentativi in carriera, che ammontano al 17,8% dei suoi gol totali (732). In questa stagione di Serie A però, questa percentuale ammonta al 39,2% (11 gol su 28 totali). Di certo un bel bonus per la stella portoghese. Se togliessimo dall'equazione i rigori realizzati, la classifica marcatori sarebbe di certo più combattuta, con Josip Ilicic in grado di realizzare 15 gol senza mai presentarsi dal dischetto.

