E' Rocco Commisso il presidente più ricco del calcio italiano. Secondo la stima offerta dal Bloomberg Billionaire Index, il patron della Fiorentina, numero uno dell'azienda di telecomunicazioni statunitense "Mediacom" possiede il patrimonio più corposo di tutti i suoi colleghi di Serie A (e non) con 9,05 miliardi di dollari stimati. Restando nel nostro paese, Commisso è seguito dal presidente cinese dell'Inter Zhang Jindong, che con la sua Suning è arrivato a "mettere da parte" 7,52 miliardi. Subito dopo c'è l'attuale presidente del Monza, ed ex Milan, Silvio Berlusconi, che oggi vuole fare grandi i brianzoli coi suoi 7,05 miliardi di patrimoni personali. I tre si collocano rispettivamente al 7°, al 9° e al 10° posto di una classifica internazionale, più ad ampio spettro nel mondo del calcio, guidata dal messicano Carlos Slim, presidente dell'Oviedo quindicesimo nel campionato di Segunda Division in Spagna. Della serie che, a ricchezza effettiva, non corrisponde necessariamente squadra dal successo internazionale.

Nome Patrimonio (miliardi di $) Nazione Settore/i Club 1. Carlos Slim 45,7 Messico Molteplici Real Oviedo 2. François-Henri Pinault 38,1 Francia Moda Rennes 3. Roman Abramovich 15,9 Russia Molteplici Chelsea 4. Dietrich Mateschitz 15 Austria Beverage Circuito sportivo Red Bull 5. Phil Anschutz 12,7 USA Molteplici LA Galaxy 6. Dmitry Rybolovlev 9,8 Russia Molteplici Monaco 7. Rocco Commisso 9,05 USA Media Fiorentina 8. Stan Kroenke 8,4 USA Immobiliare Arsenal 9. Zhang Jindong 7,52 Cina Dettaglio/Elettrodomestici Inter 10. Silvio Berlusconi 7,05 Italia Media Monza 11. Nassef Sawiris 5,84 Egitto Industria Aston Villa

