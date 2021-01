Dunque, confermato: nel posticipo dell'Allianz Stadium in programma domenica sera, De Zerbi dovrà fare a meno di Berardi. Così come la Juventus dovrà rinunciare non soltanto a Morata, ma anche a de Ligt, trovato positivo al Covid-19 come Alex Sandro e Cuadrado. Probabile l'inserimento sulla trequarti di Traore assieme a Djuricic e a Boga, anche se pure Defrel, subentrato proprio a Berardi al 35' del match contro il Genoa, spera in una maglia. Non comunicati i tempi di recupero del nazionale azzurro: probabile che il suo rientro in campo avvenga tra una ventina di giorni, dunque verso fine gennaio.