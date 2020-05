Serie A: dubbi sul 13 giugno, la ripresa slitta al 20? Attesa per il vertice FIGC-Governo

Nel tardo pomeriggio di giovedì è in programma una videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e gli esponenti di FIGC, Lega Serie A e Associazione italiana calciatori. Sul tavolo la data della ripartenza del campionato. L'ultimo orientamento sarebbe quello di fissarla al 20 giugno in modo da consentire alle squadre di avere un mese completo di allenamento nelle gambe.

Il calcio italiano vive la sua giornata più lunga degli ultimi tre mesi. Nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 28 maggio) è in programma la videoconferenza decisiva al termine della quale verrà fissata la data di ripartenza della Serie A (dando per scontato che la ripartenza ci sarà). Al vertice virtuale parteciperanno il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti di tutte le istituzioni e associazioni del mondo del calcio ovvero FIGC, Lega Serie A e Associazione italiana calciatori. La giornata di giovedì si è aperta con una buona notizia, ovvero la mancata conferma del sospetto caso di positività al Covid-19 a un membro dello staff del Bologna: la squadra di Sinisa Mihajlovic, in attesa di ulteriori esami, dovrebbe quindi avere scongiurato il rischio di finire in quarantena.

Dubbi sulla data del 13 giugno

In attesa di conoscere il verdetto che uscirà dalla videoconferenza, si fa sempre più largo l'ipotesi di far slittare di una settimana l'eventuale ripartenza della Serie A, dal 13 al 20 giugno. La causa è da ricercarsi nella volontà di concedere alle squadre una settimana in più di allenamenti: riprendere a giocare il 20, infatti, significherebbe presentarsi all'appuntamento con un mese di preparazione nelle gambe. In realtà il calcio italiano potrebbe rimettersi in moto ufficialmente tre giorni prima, il 17: ma quella data verrebbe utlizzata per disputare i recuperi (Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari) oppure il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

