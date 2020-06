Serie A e AIC sono d'accordo: contratti prolungati fino al 31 agosto

Sia i giocatori in scadenza il 30 giugno, come Ibrahimovic e Callejon, sia i prestiti, come Nainggolan, verranno prolungati di altri 60 giorni per permettere di completare la stagione senza alcun problema. La chiave riguarda l'ingaggio: in questi ulteriori due mesi non ci sarà alcuna integrazione salariale.

Manca l'ufficialità, che arriverà all'inizio della prossima settimana, ma l'accordo c'è: i club di Serie A e l'AIC, il sindacato dei calciatori presieduto da Damiano Tommasi, hanno trovato l'intesa per la questione dei contratti in scadenza il 30 giugno, che saranno prolungati fino al 31 agosto senza alcuna integrazione salariale. Varrà quindi sia per i calciatori il cui contratto terminerà fra 16 giorni, come per Ibrahimovic al Milan o Callejon al Napoli, sia per i prestiti, che siano essi secchi o con diritto/obbligo di riscatto, come quello di Nainggolan al Cagliari.

Secondo il Corriere dello Sport, la chiave è l'ingaggio ovvero non sarà prevista per i giocatori alcuna integrazione salariale ed economica per i due mesi disputati con un club a cui, di fatto, non appartengono. In sostanza la stagione 2020-21 sarà di soli 10 mesi, ma per i contratti in essere le mensilità di luglio e agosto saranno regolarmente saldate dai club che detengono i contratti a prescindere dal club in cui i giocatori giocheranno in questi due mesi.

Ad esempio Nainggolan sarà pagato dall'Inter pur restando a Cagliari, mentre Ibrahimovic e Callejon, in scadenza al 30 giugno e quindi teoricamente liberi dall'1 luglio, dovranno accordarsi coi rispettivi club, anche se non dovrebbe essersi un extra sull'ingaggio.

Inoltre potrebbe essere inserita una penale per tutti coloro che, appellandosi ai contratti già sottoscritti, non rispetteranno il nuovo protocollo: questo per evitare che qualche club richiami i giocatori in prestito o vieti di farli scendere in campo.

