La delusione di Riccardo Saponara (Lecce) per la retrocessione in Serie B dei salentini, Lecce-Parma, Getty Images

La 38a giornata della Serie A 2019-2020 ha emanato anche l'ultimo verdetto: la terza retrocessa è il Lecce che cade 3-4 contro il Parma e scende in Serie B insieme a Brescia e SPAL. Il Genoa ringrazia Sanabria (doppietta) e Romero e regola 3-0 il Verona dell'ex Juric. L'Udinese passa a Sassuolo con Okaka, Bologna-Torino 1-1.

Genoa-Verona 3-0 (13', 25' Sanabria, 45' Romero)

Serata trionfale per il Genoa che batte 3-0 il Verona a Marassi e festeggia la salvezza, arrivata solo all'ultima giornata al termine di un campionato soffertissimo. I rossoblù di Davide Nicola archiviano la pratica nei primi 45 minuti: Sanabria firma una doppietta andando a segno al 13' di testa e al 25' con un destro angolato, poi prima del riposo arriva il tris firmato da Romero che trafigge Radunovic con un imperioso stacco aereo sugli sviluppi di un corner battuto da Jagiello. Ripresa giocata su ritmi decisamente bassi. Espulsi Romero al 61' per doppia ammonizione e il tecnico dell'Hellas Ivan Juric per proteste. Nel finale cartellino rosso anche per Ambrabat e Cassata: il Genoa chiude in 9, il Verona in 10.

L'esultanza dei giocatori del Genoa - Genoa-Verona Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Lecce-Parma 3-4 (11' Lucioni aut, 24' Caprari, 52' Cornelius, 66' Inglese; 40' Barak, 45' Meccariello, 68' Lapadula)

E' festa del gol allo Stadio Via del Mare. Il Parma chiude la stagione con una vittoria contro il Lecce. Gli ospiti passano avanti con l'autorete di Lucioni. Poco dopo arriva il raddoppio di Caprari. Sembra tutto finito, poi però il Lecce si sveglia. Barak accorcia, Meccariello pareggia alla fine del primo tempo. Nella ripresa Cornelius e Inglese riportano avanti i ducali, dall'altra parte Lapadula è l'ultimo ad arrendersi e di testa insacca il 4-3. 3 punti per la squadra di D'Aversa, che finisce a 49 punti in classifica, +8 rispetto allo scorso anno. Nulla da fare per il Lecce che, sconfitto e con la contemporanea vittoria del Genoa, saluta la Serie A e retrocede in Serie B. Ultima con la maglia crociata per Kulusevski.

Bologna-Torino 1-1 (18' Svanberg; 66' Zaza)

Un tempo a testa, un gol a testa, e alla fine va bene così a tutti. E’ pari e patta tra Bologna e Torino che chiudono il campionato con un 1-1 a firma Svanberg e Zaza. Primo tempo dominato dalla squadra di Mihajlovic; ripresa dove il Torino ha avuto più voglia (anche perché peggio del primo tempo proprio non poteva fare). E allora Bologna insacca per la 33a partita consecutiva un gol (record negativo); e Torino che riesce a finire sopra il Genoa una stagione da dimenticare. Con Longo sarà addio quasi certo (pronto Giampaolo), mentre a Bologna, Mihajlovic, dopo una stagione inizialmente complicata per i problemi personali, proverà a far meglio di questo 12° posto finale.

L'esultanza di Svanberg per il gol in Bologna-Torino, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sassuolo-Udinese 0-1 (53' Okaka)

L'Udinese chiude con un successo di misura il proprio campionato: la formazione di Gotti espugna per 1-0 il Mapei Stadium, battendo il Sassuolo grazie a una rete messa a segno nella ripresa da Okaka, servito perfettamente da Lasagna. I padroni di casa recriminano per una traversa colpita da Berardi. Il Sassuolo chiude all'ottavo posto mentre l'Udinese, già salva, aggancia il Cagliari al tredicesimo.

La gioia di Stefano Okaka Chuka (Udinese), Sassuolo-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

La classifica finale

Juventus 83; Inter 82; Atalanta, Lazio 78; Roma 70; Milan 66; Napoli 62; Sassuolo 51; Verona, Fiorentina, Parma 49; Bologna 47; Cagliari, Udinese 45; Sampdoria 42; Torino 40; Genoa 39; Lecce 35; Brescia 25; SPAL 20.

I verdetti della Serie A 2019-2020

Juventus (campione d'Italia), Inter, Atalanta e Lazio qualificate alla fase a gironi di Champions League;

Roma e Napoli alla fase a gironi di Europa League

Milan ai preliminari di Europa League

SPAL, Brescia e Lecce retrocesse in Serie B

