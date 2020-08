Si chiude una stagione memorabile per l'attaccante della Lazio che, dopo essere diventato il terzo italiano della storia ad avere vinto la Scarpa d'Oro (prima di lui ci erano riusciti solo Toni e Totti) ha eguagliato il record che apparteneva al Pipita e ha vinto per la terza volta in carriera la classifica cannonieri di Serie A.

Sabato 1 agosto 2020 è una data da scolpire nella storia per Ciro Immobile e in generale per la Serie A e il calcio italiano. Grazie al gol contro il Napoli, infatti, il bomber della Lazio ha chiuso il campionato a quota 36 gol eguagliando il record di Gonzalo Higuain e diventando, al pari dell'argentino, il giocatore più prolifico di sempre nella storia della Serie A in una singola stagione. Ha raggiunto il Pipita proprio al San Paolo, nello stesso stadio in cui quattro anni fa l'argentino (che all'epoca indossava la maglia del Napoli) aveva migliorato il precedente primato che apparteneva a Gunnar Nordahl.

Serie A Immobile centra il record, ma col Napoli la Lazio perde 3-1 e termina al 4° posto DA UN' ORA

Ma non solo. Ciro Immobile vince per la terza volta in carriera la classifica dei cannonieri di Serie A: prima di quest'anno c'era riuscito nel 2013-14 quando indossava la maglia del Torino e nel 2017-18 ancora con la Lazio (in coabitazione con Mauro Icardi).

Un sabato davvero memorabile per il bomber di Torre Annunziata, che in mattinata aveva ufficialmente conquistato la Scarpa d'Oro (terzo italiano di sempre a riuscirci dopo Toni e Totti) a seguito della mancata convocazione di Cristiano Ronaldo (l'unico competitor rimasto) per Juventus-Roma. Una stagione da incorniciare per un attaccante che a 30 anni, nel pieno della maturità calcistica, entra di diritto nel Gotha del calcio italiano.

I numeri di Ciro Immobile in Serie A

Stagione Squadra Gol (presenze) 2008-09 Juventus 0 (1) 2009-10 Juventus 0 (2) 2012-13 Genoa 5 (33) 2013-14 Torino 22 (33) 2015-16 (gennaio-giugno) Torino 5 (14) 2016-17 Lazio 23 (36) 2017-18 Lazio 29 (33) 2018-19 Lazio 15 (36) 2019-20 Lazio 36 (37)

Ciro Immobile nel club dei grandi

Il campionato 2019-20 consente a Ciro Immobile di iscriversi a un ristretto gruppo di attaccanti capaci di vincere la classifica cannonieri di Serie A almeno 3 volte in carriera. Oltre all'irraggiungibile Gunnar Nordahl (re dei bomber del nostro campionato addirittura in 5 occasioni) del club esclusivo fanno parte giocatori del calibro di Gigi Riva, Michel Platini, Paolo Pulici e Giuseppe Signori solo per citarne alcuni.

I pluricapocannonieri di Serie A

Titoli di capocannoniere Giocatore Squadra e stagioni 5 Gunnar Nordahl Milan (1949-50, 1950-51, 1952-53, 1953-54, 1954-55) 3 Ciro Immobile Torino (2013-14); Lazio (2017-18, 2019-20) 3 Aldo Boffi Milan (1938-39, 1939-40, 1941-42) 3 Giuseppe Meazza Ambrosiana (1929-30), Ambrosiana-Inter (1935-36, 1937-38) 3 Michel Platini Juventus (1982-83, 1983-84, 1984-85) 3 Roberto Pruzzo Roma (1980-81, 1981-82, 1985-86) 3 Paolo Pulici Torino (1972-73, 1974-75, 1975-76) 3 Gigi Riva Cagliari (1966-67, 1968-69, 1969-70) 3 Giuseppe Signori Lazio (1992-93, 1993-94, 1995-96)

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: Come cambia la Lazio con l'acquisto di David Silva 00:01:34

Serie A Immobile vince la Scarpa d'Oro! E' il terzo italiano nella storia dopo Totti e Toni DA 10 ORE