Una giornata di squalifica più un'ammenda di 10mila euro. Questo il responso del giudice sportivo a seguito del cartellino rosso sventolato a Lorenzo Insigne dall'arbitro Davide Massa (della sezione di Imperia) dopo l'assegnazione del calcio di rigore all'Inter nella sfida di San Siro contro il Napoli. Una sanzione comminata "per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose", si legge nella motivazione ufficiale. Un gesto peraltro minimizzato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso di fronte a microfoni e taccuini nell'immediato post partita. Quindi, scongiurata l'ipotesi dei turni di stop: Insigni potrà dunque tornare in campo nella sfida casalinga contro il Torino in programma mercoledì 23 dicembre alle 20,45 allo stadio "Diego Armando Maradona".