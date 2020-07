Gli uomini di Conte passeggiano con le Rondinelle con tre gol per tempo. A segno sei marcatori diversi: Young, Sanchez (rigore), D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva.

L'Inter si diverte con il Brescia e Conte può gestire a suo piacimento il turnover. Dopo lo spavento iniziale sull'errore di Young, lo stesso ex Manchester United si riscatta con un gran gol. A quel punto si gioca a una porta sola e Sanchez (il migliore in campo) blinda il risultato insieme a D'Ambrosio. Nella ripresa, c'è tempo per il riscatto di Gagliardini e le reti di Eriksen e Candreva a confezionare un 6-0 pesantissimo per le residue speranze salvezza delle Rondinelli. I nerazzurri rispondono a Juventus e Lazio e al contempo tengono a distanza l'Atalanta in chiave terzo posto.

Il tabellino

Inter-Brescia 6-0

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij (46' Ranocchia), Bastoni; Moses (67' Candreva), Barella (59' Agoumé), Borja Valero, Gagliardini (68' Eriksen), Young; Alexis Sánchez, Lautaro Martínez (68' Lukaku). All. Antonio Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (58' Mangraviti), Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb (46' Bjarnason), Tonali, Dessena (82' Ghezzi); Zmrhal (58' Spalek); Ayé, A. Donnarumma (46' Torregrossa). All. Diego Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Gol: 5' Young (I), 20' rig. Sanchez (I), 45' D'Ambrosio (I), 52' Gagliardini (I), 83' Eriksen (I), 88' Candreva (I)

Assist: Sanchez, Young, Sanchez, Eriksen

Ammoniti: Mateju (B), de Vrij (I), Semprini (B), Agoumé (I)

Note: recupero 3' + 0

Il momento social del match

Dall'errore contro il Sassuolo alla redenzione in una settimana...

Gagliardini - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020

MVP

Alexis Sanchez. Nelle quattro partite da titolare in questa Serie A, Alexis Sánchez ha sempre preso parte a un gol. Sfrutta l'occasione con un gol e due assist, è il mattatore dell'incontro.

Fantacalcio

Promosso

Ashley Young. Un errore in avvio viene ampiamente compensato da un gran gol, un assist e un salvataggio difensivo. Doveva farsi perdonare dopo Inter-Sassuolo: ci riesce.

Bocciato

Alfredo Donnarumma. Se il povero Joronen subisce gol da tutte le parti, l'attaccante ha il demerito di sprecare un'occasione enorme sullo 0-0 in avvio. La partita del Brescia finisce lì.

