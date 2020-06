Succede di tutto al Meazza: i neroverdi giocano meglio nel primo tempo e passano subito con Caputo, ma Lukaku (rigore) e Biraghi la ribaltano. Nella ripresa, Gagliardini spreca l'incredibile, Young sbaglia e Berardi segna su rigore. Borja Valero illude ma Magnani all'89' fa 3-3.

L'Inter ricade negli antichi vizi e perde due punti che potrebbero rivelarsi fatali nella corsa Scudetto. I nerazzurri ribaltano il match senza meritarlo alla fine di un primo tempo giocato meglio dal Sassuolo e poi dilapidano le occasioni per chiudere la partita nella ripresa. Gagliardini si divora un gol davvero difficile da spiegare a parole, Young rischia di provocare un rigore e, non contento, ci riesce pochi minuti dopo. Nonostante tutto Borja Valero fa 3-2 all'86', ma l'Inter si fa riprendere all'89' da Magnani al termine della sagra degli orrori difensivi. Non vorremmo essere nei panni dei giocatori di fronte ad Antonio Conte nello spogliatoio nerazzurro.

Il tabellino

Inter-Sassuolo 3-3

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54' de Vrij), Bastoni; Moses (75' Candreva), Borja Valero, Gagliardini, Biraghi (75' Young); Eriksen (62' Agoumé); Sanchez (62' Lautaro Martinez), Lukaku. All. Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (79' Magnani), Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos); Magnanelli (58' Locatelli), Obiang; Berardi, Djuricic, Boga (67' Haraslin); Caputo (58' Defrel). All. De Zerbi

Arbitro: Davide Massa della Sezione di Imperia

Gol: 4' Caputo (S), 41' rig. Lukaku (I), 47' Biraghi (I), 81' rig. Berardi (S), 86' Borja Valero (I), 89' Magnani (S)

Assist: Djuricic (S), Sanchez (I), Candreva (I), Haraslin (S)

Ammoniti: Rogerio (S), Bastoni (I), Conte (I)

Espulso: al 93' Skriniar (I) per doppia ammonizione

Note: recupero 2' + 3'

Il momento social del match

La cronaca in 11 momenti chiave

4' - GOL DEL SASSUOLO - Djuricic offre un pallone perfetto a Caputo che infila Handanovic. Difesa dell'Inter disattenta.

40' - RIGORE PER L'INTER - Boga non vede arrivare Skriniar, servito da Eriksen, e lo butta giù all'ingresso in area.

41' - GOL DELL'INTER - Lukaku spiazza Consigli.

47' - GOL DELL'INTER - Biraghi dialoga con Sanchez e poi scaraventa il pallone sotto la traversa nel recupero del primo tempo.

64' - Gagliardini spreca l'incredibile. Tiro di Lukaku su assist di Lautaro, Consigli respinge ma lascia lì il pallone: a porta spalancata, da solo, a un metro dalla porta vuota, Gagliardini colpisce la traversa.

80' - RIGORE PER IL SASSUOLO - Young, che aveva appena rischiato di provocare un rigore per fallo di mano, frana su Muldur in area.

81' - GOL DEL SASSUOLO - Handanovic intuisce e tocca, ma Berardi pareggia dal dischetto.

86' - GOL DELL'INTER - Punizione calciata da Candreva e Borja Valero, a un metro dalla porta, mette dentro.

88' - Candreva spreca il 4-2 sull'iniziativa di Lukaku.

89' - GOL DEL SASSUOLO - Haraslin mette in mezzo per Magnani che fa 3-3, sulla dormita della difesa nerazzurra.

93' - ESPULSO SKRINIAR - Lo slovacco rimedia il secondo giallo per un fallo su Haraslin.

Skriniar - Inter-Sassuolo - Serie A 2019/2020

MVP

Filip Djuricic. L'uomo che fa girare il Sassuolo è lui, a partire dal pallone confezionato per Caputo in avvio. In tutte le azioni dei neroverdi c'è la sua abilità nel verticalizzare.

Fantacalcio

PROMOSSO

Cristiano Biraghi. Segna un gran gol alla fine del primo tempo e si rende pericoloso sui calci piazzati. Piede caldo.

BOCCIATO

Roberto Gagliardini. Dopo una prestazione già gravemente insufficiente, sbaglia il più facile dei gol, un errore difficile da spiegare a parole. Imperdonabile.

