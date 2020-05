Sono ore molto importanti per il futuro del campionato e del calcio italiano. Dalla seduta del Consiglio federale si attendono novità importanti per quanto concerne la ripresa della Serie A e la formula per portare a termine la stagione qualora mancasse il tempo necessario per disputare le 12 giornate che restano da qui alla fine. Incognita Serie C e D.

Giornata se non decisiva di sicuro molto importante quella di oggi, mercoledì 20 maggio, per il futuro della Serie A e dell'intero calcio italiano. Registrato il via libera del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora agli allenamenti di gruppo, il Consiglio federale indetto dal presidente Gabriele Gravina dovrà affrontare una serie di temi molto importanti sia dal punto di vista sanitario che prettamente sportivo. Vediamo insieme quali sono i principali argomenti all'ordine del giorno.

Playoff e Playout

Serie A Gravina: "Siamo già al lavoro per il protocollo della ripresa del campionato" DA 15 ORE

Si discuterà innanzitutto di come finire la stagione, ponendo come base di partenza la ripresa della Serie A intorno alla metà di giugno (13 o 20?). E nonostante la Lega Serie A la consideri una soluzione da utilizzare solo come extrema ratio, è evidente che l'ipotesi playoff e playout rimanga più che mai valida. La modifica del format tradizionale, tuttavia, piace a pochi: non convince la maggior parte dei club ed è indigesta alle tv. Nelle ultime ore si è fatta larga l'idea di coinvolgere tutte le 20 squadre: le prime 12 della classifica disputerebbero i playoff Scudetto, le rimanenti 8 i playout per non retrocedere in B.

Il rebus Serie C e D

Grandi incognite anche al prosieguo della stagione di Serie C e D. Secondo Tuttosport si va verso la sospensione definitiva di tutto il calcio dilettantistico. Sembra scontato che la Serie B porterà a termine il proprio campionato senza particolari vincoli temporali, mentre la Serie C è avvolta da un punto interrogativo: la strada più probabile è quella dei playoff per determinare il lotto delle squadre promosse nel campionato cadetto.

Il nuovo protocollo sanitario

Infine occorre sottolineare che il via libera del Comitato tecnico scientifico agli allenamenti di gruppo comporta una modifica dei comportamenti da seguire nel caso un giocatore risultasse positivo al Covid-19. La squadra non dovrà andare più in quarantena, ma potrebbe continuare ad allenarsi regolarmente. A essere isolato sarà solamente il giocatore interessato.

Play Icon WATCH Ronaldo sorride e saluta i tifosi uscendo dalla Continassa 00:00:08

Serie A Tommasi: "Serie A? Prima di ricominciare servono almeno 4 settimane di allenamenti" DA 16 ORE