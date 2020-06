Riparte, la Serie A, da un verdetto di Coppa Italia che proprio banale non è stato Mancano dodici giornate (più spiccioli) e la classifica che lasciammo il 9 marzo suggerisce un gran finale. Un solo punto separa la Juventus dalla Lazio, i biancocelesti prima del lockdown erano la squadra più brillante e continua mentre la Coppa Italia ci ha offerto una Juve che tira poco e segna meno.

Riparte, la Serie A, da un verdetto di Coppa Italia che proprio banale non è stato e da una ricorrenza, Italia-Germania 4-3, che timbrò un secolo, non solo una generazione. Mancano dodici giornate (più spiccioli) e la classifica che lasciammo il 9 marzo suggerisce un gran finale. La Bundesliga ha appena incoronato il Bayern (all’ottavo titolo consecutivo, come la Juventus). La Premier del Var cieco attende la firma del Liverpool (dopo 30 anni). Nella Liga, due punti dividono Barça e Real. Viceversa ne balla uno, uno solo, fra Juventus e Lazio.

Nessun dubbio che, prima del lockdown, la squadra di Simone Inzaghi fosse la più brillante, la più continua. I gol di Ciro Immobile, la maturità di Sergej Milinkovic-Savic e gli assist di Luis Alberto, uniti allo scudo di Lucas Leiva e alla miglior difesa, avevano marchiato un’ascesa irresistibile. Anche per questo, Claudio Lotito friggeva al pensiero che la pandemia potesse sabotarne i piani: o stavolta o mai più.

La Juventus, in compenso, è tornata la solita Juventus, non più l’orchestra che aveva suonato l’Inter. Tira poco, non segna. Gira voce che, come la società di Steven Zhang, non credesse a un ritorno in campo. Perse due coppe su due - e la seconda, ben al di là dei rigori - Maurizio Sarri è un orologio che batte sempre la stessa ora, lui che avrebbe dovuto portare la rivoluzione estetica in casa dei biechi risultatisti. Corre, la memoria, alla «fucilazione» di Gigi Maifredi.

Una stagione e via. Al posto di Andrea Agnelli uscirei allo scoperto e confermerei “C’era Guevara”. Tanto per mandare un messaggio, chiaro, ai naviganti. Con il supporto, se possibile, di un mercato meno pasticciato. Ammesso che non abbia cambiato idea. O che il tecnico non si sia arreso.

La lunga ruggine ha fatto precipitare Cristiano alla periferia dell’impero: l’area, per indole e caratteristiche, sarà sempre il suo ufficio, mai la sua casa. I blitz dei centrocampisti, inoltre, latitano. Gli infortuni di Alex Sandro e Sami Khedira, un abbonato, aggiungono tensione, ansia. Non meno del mercato (da Miralem Pjanic in giù).

E l’Inter? Il recupero con la Sampdoria potrebbe dischiuderle scenari stuzzicanti, alla luce - anche - di un calendario tutt’altro che proibitivo. Antonio Conte ha finalmente sdoganato Christian Eriksen. L’eliminazione di sabato scorso ha ribadito quanto pesino gli episodi e quanto, più in generale, il gruppo fatichi a compiere l’ultimo balzo: la Juventus sarà ancora lontana, ma farsi rimontare sia dalla Lazio all’Olimpico sia dal Napoli al San Paolo non costituisce una trasgressione marginale. Significa che la personalità allenata e condivisa tende a distrarsi. Come il Lau-toro Martinez declassato dalla propaganda.

Proseguendo nell’analisi, vedo l’Atalanta favorita sulla Roma per il quarto posto. Le fregole residue del Milan dipendono dal ripristino atletico di Zlatan Ibrahimovic. Il Napoli di Rino Gattuso, uomo grande, ha ritrovato l’anima: e non solo perché, attraverso il brindisi di mercoledì, è già in Europa. Come rompiscatole, occhio al Verona. Sul fronte salvezza, con Brescia e Spal ormai spacciati, rischia grosso il Toro. Se il trasloco da Walter Mazzarri a Moreno Longo non ha evitato la caduta libera, ignoro cosa possa restituirgli la lotteria estiva.

Borsino scudetto aggiornato dopo la coppa: Lazio 40%, Juventus 35%, Inter 25%.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini.

