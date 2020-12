Nessuno strascico d'infermeria per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus era uscito anzitempo dal match contro la Fiorentina a seguito di un affaticamento muscolare alla gamba sinistra. Gli esami medici sostenuti dall'olandese, tuttavia, non hanno evidenziato particolari criticità, solo un effettivo bisogno di riposo dopo le 9 partite consecutive senza mai essere sostituito (fatta eccezione, per l'appunto nel match contro i viola) nell'ultimo mese.