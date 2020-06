Serie A, la delibera dei club: in caso di stop, scudetto e retrocessioni solo se matematiche

Delibera dei club di Serie A dopo l'assemblea di oggi pomeriggio 5 giugno: confermato il niet all'algoritmo, scudetto e retrocessioni solo se supportate dall'aritmetica. In caso contrario media punti, ma solo per determinare posizioni europee e premi in denaro. Lunedì il consiglio federale prenderà la decisione definitiva.

Ve ne avevamo già dato conto ieri, oggi si è aggiunto un altro piccolo tassello dopo l'assemblea di Lega nel pomeriggio: niente algoritmo, sì alla media punti ma solo per determinare le posizioni valevoli per le qualificazioni alle Coppe Europee e i premi in denaro. Lo scudetto e le retrocessioni si assegneranno solo in caso di risultato aritmetico, in caso contrario tutto verrà congelato.

Questa la posizione della maggioranza dei club del massimo campionato italiano dopo il voto odierno (contrarie solo Milan e Napoli, Lazio astenuta) in Lega e ora la palla passa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio: lunedì 8 giugno il Consiglio federale deciderà.

