Attesa per il consiglio Federale: blocco retrocessioni e quarantena i nodi da sciogliere

Venerdì 5 c'era stata la delibera dei club di Serie A dopo l'assemblea di Lega: confermato il niet all'algoritmo, scudetto e retrocessioni solo se supportate dall'aritmetica. In caso contrario media punti, ma solo per determinare posizioni europee e premi in denaro. Il consiglio federale oggi prenderà la decisione definitiva. Anche sulla questione "quarantena".

Blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop forzato del campionato causa Covid-19 e quarantena di squadra di 14 giorni in caso di una positività: questi i nodi che il Consiglio Federale di oggi lunedì 8 giugno dovrà sciogliere. Se l'Assemblea di Lega aveva portato alla delibera dei club di Serie sul blocco delle retrocessioni e la non assegnazione del titolo in caso di interruzione, nei giorni successivi era insorto il presidente del Benevento che ovviamente sarebbe il principale penalizzato in caso di consequenziale blocco delle promozioni in massima serie.

Nella giornata di ieri hanno tenuto banco le dichiarazioni di Enrico Preziosi alla Rai; il Presidente del Genoa ha anticipato che la proposta dei club di Serie A con ogni probabilità non verrà accettata. E ha sollevato una questione: la quarantena di 14 giorni va rivista a ogni costo.

Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra e' una proposta, un'indicazione: la Figc ha l'autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio. Il nocciolo della questione sta nella norma sulla quarantena di 14 giorni per tutta la squadra se viene fuori un nuovo positivo al Covid-19. Una regola che riguarda solo il calcio e nessuna altra azienda: questo complica il prosieguo della Serie A e crea timori. Ci serve un aiuto da parte del Governo, la norma va modificata e allora riusciremo certamente a concludere il campionato

Sarò una giornata campale per i club di Serie A e Serie B e per il futuro immediato del nostro calcio. Oggi pomeriggio ne sapremo sicuramente qualcosa in più...

