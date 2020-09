Parma-Krause, siamo alla stretta finale. Lo ha riportato lunedì sera il Financial Times . Al quotidiano economico-finanziario inglese si è accodata l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , rivelando la cifra dell'imminente accordo tra i soci parmensi di Nuovo Inizio (con Guido Barilla tra i maggiori protagonisti), che resteranno in società per altri cinque anni, e la famiglia americana: 65 milioni di euro . Ai Krause andrebbe il 70% delle azioni e la maggioranza . Il gruppo statunitense ha, quindi, nettamente sorpassato la famiglia qatariota Al Mana che, un mese fa, sembrava fosse in prima fila per l'acquisizione del club ducale.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il Parma diventerebbe il quarto club a stelle e strisce della Serie A, dopo la Roma di Dan Friedkin, il Milan del fondo Elliott e la Fiorentina di Rocco Commisso. Il gruppo Krause, solido e già consolidato nel mercato italiano vista l’acquisizione, tra le altre, di una rinomatissima cantina (Serafino) dal Gruppo Martini, ha fatturato nel solo 2019 2.8 miliardi di dollari. Nella classifica, compilata dalla rivista Forbes, delle migliori aziende statunitensi è al 178° posto. Kyle e Tanner, padre e figlio, sono già proprietari di una squadra di calcio, i Des Moines Menace, che milita nella League Two americana. Come racconta la Rosea, i due, durante il loro soggiorno "esplorativo" in Emilia, hanno visitato lo stadio Tardini e hanno ricevuto garanzie circa il progetto di ristrutturazione di cui dovrebbe essere oggetto l'impianto, ovviamente con l'accordo del Comune di Parma. Gli Al Mana, secondo voci che circolano negli ambienti finanziari, avranno tempo fino alla fine di settembre per rilanciare l'offerta: se questa mossa non si verificherà, dovranno pagare una penale e, nello stesso tempo, si aprirà un'autostrada per la famiglia Krause.