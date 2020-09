Tutto pronto per la stesura del nuovo calendario di Serie A 2020-2021 che verrà sorteggiato mercoledì 2 settembre, alle ore 12, presso la sede di Sky tv a Milano Rogoredo. Si conosceranno quindi le 38 giornate del prossimo campionato che partirà già sabato 19 settembre e si dovrà fare in fretta, considerando che l'ultima giornata dovrà essere disputata entro il 23 maggio, in modo da consentire ai giocatori 'convocati' di presentarsi ai raduni delle proprie Nazionali per l'Europeo in itinere che verrà disputato nell'estate del 2021. Per 'velocizzare i tempi', infatti, sono previsti ben 6 turni infrasettimanali durante la stagione.