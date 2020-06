Sabato 20 giugno ripartirà il campionato italiano di calcio dopo lo stop forzato per l'epidemia coronavirus. Vediamo quali sono i probabili undici titolari delle squadre. Quali modifiche apporteranno i 20 allenatori per questo finale di stagione?

Sabato 20 giugno, alle 20.30, riparte la Serie A. Sarà Torino-Parma a inaugurare la ripresa del campionato italiano, dopo tre mesi di stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus. Ma con che uomini riprenderanno le 20 squadre di Serie A? Andiamo a scoprire le probabili formazioni.

Atalanta

Cambia poco o nulla nella squadra di Gasperini dalla cintola in su. Il problema si pone nel reparto arretrato visto l'indisponibilità di Djimsiti e Toloi: Caldara dovrebbe guidare la difesa, al fianco di de Roon spostato di qualche metro.

Bologna

Mihajlovic riparte da un 4-2-3-1 con Palacio unica punta. A suo sostegno il tridente Orsolini-Soriano-Barrow. Fuori causa Bani, Schoute, Santander e Dijks.

Brescia

Il Brescia riparte senza Balotelli, per ora: comunque l'ex attaccante del Milan era squalificato... In attacco ci sarà la coppia Torregrossa-Ayé, con Zmrahl a sostegno.

Cagliari

Prima assoluta sulla panchina del Cagliari per Walter Zenga che voglia ridisegnare la squadra sarda con il 4-3-2-1. Paloschi unica punta, con Simeone e Gaston Pereiro a sostegno.

Fiorentina

Iachini deve presto chiudere la pratica salvezza. Si riparte col 3-5-2 con la coppia Chiesa-Cutrone in attesa del ritorno a pieno regime di Ribery.

Genoa

Il Genoa deve accumulare punti il più possibile nella sua personalissima battaglia contro Lecce e Sampdoria. 3-5-2 per Nicola che sceglie la collaudata coppia Pandev-Sanabria. A centrocampo Sturaro e Behrami considerando gli infortuni di Radovanovic e Lerager.

Hellas Verona

Il Verona prova ad alimentare i propri sogni di Europa League. In attacco c'è però solo Di Carmine disponibile visto gli infortuni di Pazzini e Borini. Importante anche l'assenza di capitan Faraoni che ne avrà per un mese: al suo posto Adjapong.

Inter

Conte punta sempre sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku e il 3-5-2, ma l'inserimento di Eriksen come trequartista sarà sempre più costante nelle prossime giornate. Da qui alle prossime giornate, il 3-4-1-2 diventerà il modulo dell'Inter?

Juventus

In assenza di Higuain il tridente della Juventus sarà quello composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Una volta rientrato Chiellini chi uscirà dalla coppia di centrali? De Ligt o Bonucci? Intanto Pjanic lascia il posto a Bentancur...

Lazio

Alla ripresa potrebbe mancare Milinkovic Savic dopo la botta subita in allenamento, al suo posto entrerà in gioco Parolo. A sinistra, al posto di Lulic, ci sarà Jony. Fuori causa per almeno una settimana anche Acerbi.

Lecce

Il Lecce ci prova con il 4-3-2-1 con il duo Saponara-Mancosu a sostegno di Lapadula. Poi la creatività di Barak, oltre all'esperienza dei vari Donati, Lucioni e Calderoni.

Milan

Milan senza Ibrahimovic: potrebbe essere Leão l'unica punta? Importante rientro di Theo Hernández sulla fascia.

Napoli

Milik resta il titolare dopo la Coppa Italia, ma Mertens sembra voglia rientrare alla grande nel tridente con Politano (che ormai ha rubato il posto a Callejon) e Insigne. Demme punto fermo del centrocampo a dettare i tempi per Fabian Ruiz e Zielinski.

Parma

Nel Parma si registrano i ritorni di Cornelius e Gervinho che con Kulusevski proveranno a regalare qualche altra vittoria spettacolare al pubblico dei ducali.

Roma

In attesa del ritorno di Zaniolo, nella linea di trequarti si sistemano Ünder, Pellegrini e Kluivert a sostegno di Dzeko. Cristante riprende il suo posto davanti alla difesa insieme a Veretout.

Sampdoria

Missione salvezza per la Samp di Ranieri che punta tutto sulla coppia Quagliarella-Gabbiadini. Augello è diventato ormai una certezza sulla fascia sinistra.

Sassuolo

Defrel e Boga molto larghi, con Caputo pronto a tornare bomber. Queste le certezze di De Zerbi che però in questi giorni post lockdown ha provato diversi moduli, sperimentando il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1.

SPAL

Ultime speranze per la SPAL, con Di Biagio che affianca Floccari a Petagna. L'ex ct dell'Under 21 prova a puntare sulla creatività di Lucas Castro e all'esperienza del duo Missiroli-Valdifiori.

Torino

Qualche esperimento anche per Moreno Longo, ma si dovrebbe tornare alla difesa a 3 con De Silvestri e Ansaldi larghi. In campo sia Belotti che Zaza.

Udinese

Quello dell'Udinese resta un 5-3-2 a tutti gli effetti, con de Paul e Fofana che hanno libertà di muoversi fino all'area di rigore avversaria. Coppia d'attacco formata da Okaka e Lasagna.