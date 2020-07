Entriamo nella fase finale del campionato 2019-20, senza dubbio il più anomalo della storia. Sbagliare adesso è rigorosamente vietato per non compromettere gli obiettivi stagionali. Vediamo cosa ci riserva il calendario nella fase decisiva.

Posta in palio sempre più alta in questo ultimo scorcio di stagione. Mancano 9 giornate alla bandiera a scacchi in Serie A, si entra nella fase decisiva dove i passi falsi e le frenate possono rivelarsi fatale. Dalla lotta per il titolo a quella per un posto in Europa fino allo sprint salvezza, vediamo quali sono le volate che dobbiamo attenderci da qui a fine torneo.

La volata Scudetto

Juventus alla caccia del suo nono scudetto consecutivo. I bianconeri devono guardarsi dalla Lazio (contro cui hanno già perso all'andata e nella finale di Supercoppa italiana) e dall'Inter di Antonio Conte che accusa un po' più di ritardo. Attenzione al calendario: cruciale la sfida dello Stadium tra bianconeri e biancocelesti in agenda il 20 luglio.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 72

Torino

MILAN

Atalanta

SASSUOLO

Lazio

UDINESE

Sampdoria

CAGLIARI

Roma

Lazio punti 68

Milan

LECCE

Sassuolo

UDINESE

JUVENTUS

Cagliari

VERONA

Brescia

NAPOLI

Inter punti 64

Bologna

VERONA

Torino

SPAL

ROMA

Fiorentina

GENOA

Napoli

ATALANTA

La volata Champions ed Europa League

Inseriamo l'Atalanta in questa fascia anche se per la formazione di Gasperini non si può certo parlare di volata considerato il cospicuo vantaggio sulle altre che le consente di considerare ormai certo almeno il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. Più serrata la lotta per l'Europa League: va sottolineato che il Napoli, avendo vinto la Coppa Italia, è già sicuro di un posto.

Atalanta punti 60

CAGLIARI

Sampdoria

JUVENTUS

Brescia

VERONA

Bologna

MILAN

PARMA

Inter

Roma punti 48

NAPOLI

Parma

BRESCIA

Verona

Inter

SPAL

Fiorentina

TORINO

JUVENTUS

Napoli punti 45

Roma

GENOA

Milan

BOLOGNA

Udinese

PARMA

Sassuolo

INTER

Lazio

Milan punti 43

LAZIO

Juventus

NAPOLI

Parma

Bologna

SASSUOLO

Atalanta

SAMPDORIA

Cagliari

Verona punti 42

BRESCIA

Inter

FIORENTINA

ROMA

Atalanta

TORINO

Lazio

Spal

GENOA

Cagliari punti 39

Atalanta

FIORENTINA

Lecce

SAMPDORIA

Sassuolo

LAZIO

Udinese

Juventus

MILAN

Parma punti 39

Fiorentina

ROMA

Bologna

MILAN

Sampdoria

Napoli

BRESCIA

Atalanta

LECCE

La volata salvezza

Destino che appare segnato per Brescia e SPAL, tenute in vita ormai quasi solo dall'aritmetica. Bagarre apertissima invece per evitare il terzultimo posto. Coinvolte nello sprint finale ci sono 6 squadre. Il Sassuolo di De Zerbi può considerarsi ormai salvo.

Fiorentina punti 31

PARMA

Cagliari

Verona

LECCE

Torino

INTER

ROMA

Bologna

SPAL

Udinese punti 31

Genoa

SPAL

Sampdoria

Lazio

NAPOLI

Juventus

CAGLIARI

Lecce

SASSUOLO

Torino punti 31

JUVENTUS

Brescia

INTER

Genoa

FIORENTINA

Verona

SPAL

Roma

BOLOGNA

Sampdoria punti 29

Spal

ATALANTA

UDINESE

Cagliari

PARMA

Genoa

JUVENTUS

Milan

BRESCIA

Genoa punti 26

UDINESE

Napoli

Spal

TORINO

Lecce

SAMPDORIA

Inter

SASSUOLO

Verona

Lecce punti 25

SASSUOLO

Lazio

CAGLIARI

Fiorentina

GENOA

Brescia

BOLOGNA

UDINESE

Parma

SPAL punti 19

SAMPDORIA

Udinese

GENOA

Inter

BRESCIA

Roma

Torino

VERONA

Fiorentina

Brescia punti 18

Verona

TORINO

Roma

ATALANTA

Spal

LECCE

Parma

LAZIO

SAMPDORIA

