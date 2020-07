L'Atalanta esulta per il gol di Toloi - Atalanta-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Entriamo nella fase finale del campionato 2019-20, senza dubbio il più anomalo della storia. Sbagliare adesso è rigorosamente vietato per non compromettere gli obiettivi stagionali. Vediamo cosa ci riserva il calendario nella fase decisiva.

Posta in palio sempre più alta in questo ultimo scorcio di stagione. Mancano 6 giornate alla bandiera a scacchi in Serie A, si entra nella fase decisiva dove i passi falsi e le frenate possono rivelarsi fatali. Dalla lotta per il titolo a quella per un posto in Europa fino allo sprint salvezza, vediamo quali sono le volate che dobbiamo attenderci da qui a fine torneo.

La volata Scudetto

Juventus alla caccia del suo 9° Scudetto consecutivo. I bianconeri devono guardarsi dalla Lazio e dall'Inter, ma il +8 accumulato fino alla 32a giornata sembra un bottino sufficiente per mettere il pilota automatico. Ai bianconeri resta comunque lo scontro diretto del 20 luglio, in casa, contro la Lazio.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 76

SASSUOLO

Lazio

UDINESE

Sampdoria

CAGLIARI

Roma

Lazio punti 68

UDINESE

JUVENTUS

Cagliari

VERONA

Brescia

NAPOLI

Inter punti 68

SPAL

ROMA

Fiorentina

GENOA

Napoli

ATALANTA

La volata Champions League-Europa League

All'Atalanta mancano 3 punti per chiudere la pratica Champions League e la matematica potrebbe già arrivare nel derby contro il Brescia. Roma e Milan si sfidano per un posto alla fase a gironi di Europa League (dove c'è già il Napoli grazie alla conquista della Coppa Italia).

Atalanta punti 67

Brescia

VERONA

Bologna

MILAN

PARMA

Inter

Roma punti 54

Verona

Inter

SPAL

Fiorentina

TORINO

JUVENTUS

Napoli punti 52

BOLOGNA

Udinese

PARMA

Sassuolo

INTER

Lazio

Milan punti 50

Parma

Bologna

SASSUOLO

Atalanta

SAMPDORIA

Cagliari

Sassuolo punti 40

Juventus

CAGLIARI

Milan

NAPOLI

Genoa

Udinese

Verona punti 44

ROMA

Atalanta

TORINO

Lazio

Spal

GENOA

La conclusione al volo di Faraoni, Fiorentina-Verona, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La volata salvezza

Destino che appare segnato per Brescia e SPAL, tenute in vita ormai quasi solo dall'aritmetica. Che bagarre tra Lecce, Genoa e Torino.

Fiorentina punti 36

LECCE

Torino

INTER

ROMA

Bologna

SPAL

Sampdoria punti 35

Cagliari

PARMA

Genoa

JUVENTUS

Milan

BRESCIA

Udinese punti 35

Lazio

NAPOLI

Juventus

CAGLIARI

Lecce

SASSUOLO

Torino punti 34

Genoa

FIORENTINA

Verona

SPAL

Roma

BOLOGNA

Genoa punti 30

TORINO

Lecce

SAMPDORIA

Inter

SASSUOLO

Verona

Lecce punti 29

Fiorentina

GENOA

Brescia

BOLOGNA

UDINESE

Parma

Brescia punti 21

ATALANTA

Spal

LECCE

Parma

LAZIO

SAMPDORIA

SPAL punti 19

Inter

BRESCIA

Roma

Torino

VERONA

Fiorentina

