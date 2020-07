Entriamo nella fase finale del campionato 2019-20, senza dubbio il più anomalo della storia. Sbagliare adesso è vietato per non compromettere gli obiettivi stagionali. Vediamo cosa ci riserva il calendario nella fase decisiva.

Posta in palio sempre più alta in questo ultimo scorcio di stagione. Mancano 4 giornate alla bandiera a scacchi in Serie A, si entra nella fase decisiva dove i passi falsi e le frenate possono rivelarsi fatali. Dalla lotta per il titolo a quella per un posto in Europa fino allo sprint salvezza, vediamo quali sono le volate che dobbiamo attenderci da qui a fine torneo.

La volata Scudetto

Juventus alla caccia del suo 9° Scudetto consecutivo. I bianconeri sono ormai ad un passo dal titolo dopo il 2-1 contro la Lazio e già giovedì 23 potrà esserci la festa nel caso in cui l'Inter non vince contro la Fiorentina. Inter e Atalanta, comunque, sono già qualificati per la prossima Champions.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 80

UDINESE

Sampdoria

CAGLIARI

Roma

Inter punti 72

Fiorentina

GENOA

Napoli

ATALANTA

Atalanta punti 71

Bologna

MILAN

PARMA

Inter

La volata Champions League-Europa League

Alla Lazio manca ancora un punto per essere certa della prossima Champions e un solo punto ha conquistato la squadra di Inzaghi nelle ultime 5 giornate. La sfida della Roma, in realtà, è provare a centrare un posto diretto alla prossima Europa League, salvandosi dalla rimonta del Milan. Napoli già alla fase a gironi grazie alla vittoria della Coppa Italia.

Lazio punti 69

Cagliari

VERONA

Brescia

NAPOLI

Roma punti 58

SPAL

Fiorentina

TORINO

JUVENTUS

Milan punti 56

SASSUOLO

Atalanta

SAMPDORIA

Cagliari

Napoli punti 56

PARMA

Sassuolo

INTER

Lazio

Sassuolo punti 48

Milan

NAPOLI

Genoa

Udinese

Verona punti 45

TORINO

Lazio

Spal

GENOA

La volata salvezza

La SPAL è già retrocessa, tocca a Brescia e Lecce ritardare il destino. Genoa e Udinese che mantengono un leggero vantaggio, ma ancora a rischio.

Torino punti 37

Verona

SPAL

Roma

BOLOGNA

Udinese punti 36

Juventus

CAGLIARI

Lecce

SASSUOLO

Genoa punti 33

SAMPDORIA

Inter

SASSUOLO

Verona

Lecce punti 29

Brescia

BOLOGNA

UDINESE

Parma

Brescia punti 24

LECCE

Parma

LAZIO

SAMPDORIA

