Entriamo nella fase finale del campionato 2019-20, senza dubbio il più anomalo della storia. Ecco i verdetti già raggiunti e quelli ancora da definire.

Mancano 2 giornate alla bandiera a scacchi in Serie A, e si entra nella fase decisiva. La Juventus ha già vinto lo Scudetto, SPAL e Brescia sono già retrocesse. Resta da definire la lotta per l'Europa League (chi dovrà fare i preliminari e chi potrà andare direttamente alla fase a gironi) e capire chi resterà in Serie A tra Genoa e Lecce.

La volata Champions League

Inter, Atalanta e Lazio sono già certe di piazzarse tra le prime quattro della Serie A. Basta questo per sentirsi in Champions? Assolutamente no, almeno fino ad agosto. Esiste una combinazione che potrebbe escludere dalla partecipazione alla prossima Champions la 4a classificata. Si perché se la Roma dovesse vincere l'Europa League e se il Napoli dovesse vincere la Champions League, ambo le squadre sarebbero accolte nella massima competizione europea. Così facendo sarebbero addirttura 6 le squadre iscritte e - essendoci a disposizione un massimo di quattro partecipanti "più una" - la quarta classifica verrebbe declassata verso l'Europa League (direttamente alla fase a gironi). Ecco perché per Inter, Atalanta e Lazio sarebbe meglio evitare il 4° posto in classifica...

Inter punti 76

Atalanta punti 75

Lazio punti 75

Ecco spiegata la regola

La volata Europa League

La battaglia per il 5° posto vede comunque la Roma favorita grazie al +4 sul Milan che, se così dovesse finire, si accontenterebbe di disputare i preliminari per tornare in Europa League (24 settembre il 3° turno preliminare e 1° ottobre i playoff). Indifferente il discorso per il Napoli che è già qualificato alla fase a gironi grazie al successo della Coppa Italia.

Roma punti 64

Milan punti 60

Napoli punti 59

La volata salvezza

Nell'ultimo turno hanno strappato il pass per la salvezza anche Udinese e Torino: la lotta per non retrocedere si stringe su Genoa e Lecce divise da 4 punti. In caso di arrivo in parità, esulta il Genoa grazie agli scontri diretti. SPAL e Brescia già retrocesse in Serie B.

Genoa punti 36

Lecce punti 32

