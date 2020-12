"Essere primi in classifica alla fine del 2020 non ci dà diritto ad alzare alcun trofeo". E' certamente vero ciò che afferma mister Stefano Pioli e le parole, come si sul duro, sono "d'uopo" per mantenere alta la concentrazione in casa Milan. Essere primi a Natale può montare la testa, essere fuorviante: è già successo ai cugini dell'Inter nel recente passato. Certo che, però, nel caso dei rossoneri non può in alcun modo essere considerato qualcosa di estemporaneo. Anche perché il primato non si riferisce solamente dallo start della stagione 2020-2021, ma anche in considerazione dell'intero anno solare passato ormai ad esser materiale d'archivio.

Un 2020 stellare

Il Milan, infatti, è la miglior squadra italiana del 2020 per rendimento: 79 punti ottenuti in 35 match disputati, davanti all'Inter di Antonio Conte che di punti ne ha conquistati 73 e all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, 69 ma con 34 partite (da recuperare, infatti, il match contro l'Udinese). In questo particolare conteggio, gli effettivi campioni d'Italia della Juventus sono quarti a 65 punti su 34 gare - diventate tali dopo la sentenza secondo cui il match contro il Napoli andrà riprogrammato.

Serie A, la classifica dell'anno solare (35 match): nessuno come i rossoneri

SQUADRA PUNTI 1.Milan 79 2.Inter 73 3.Atalanta 69 4.Juve* 65 5.Napoli* 63 6.Lazio 63 7.Roma 62 8.Sassuolo 58

* Juve e Napol hanno giocato 34 match ufficiali causa rinvio dello scontro diretto nella terza giornata della Serie A 2020-21. Stesso dicasi per l'Atalanta, per via della riprogrammazione del match esterno contro l'Udinese, saltato per pioggia.

In Europa solo Real Madrid 82 punti (35 partite), Bayern Monaco 79 (30 partite), Liverpool 75 punti (33 partite ma ancora due gare di campionato da giocare prima della chiusura dell'anno) hanno avuto un ruolino di marcia migliore o simile a quello dei rossoneri nel 2020 nei top 5 campionati. Formidabile anche la media punti che recita: Bayern 2,63 punti a partita; Real Madrid 2,34; Liverpool 2,27 (ancora in campo prima del 31 dicembre); Milan 2,26; PSG 2,23.

Top 5 campionati europei, la classifica dell'anno solare: solo Real Madrid e Bayern hanno fatto più punti del Diavolo di Pioli

SQUADRA PUNTI/GARE MEDIA R.Madrid 82 (35) 2,34 Bayern 79 (30) 2,63 MILAN 79 (35) 2,26 Liverpool* 75 (33) 2,27 PSG 58 (26) 2,23

* Il Liverpool ha ancora la possibilità di migliorare o eguagliare il Milan facendo 4 o 6 punti negli ultimi due match di Premier League del 2020 contro West Bromwich (27/12) e Newcastle (30/12)

Rossoneri primi in tutto. O quasi

Un Milan stellare dopo il lockdown. In molti ci si è chiesti se, effettivamente, gli stadi vuoti abbiano aiutato nella fioritura anticipata di una squadra, che ha preso come punto di riferimento Zlatan Ibrahimovic per proiettarsi in un'altra dimensione, quella della vetta di classifica che mancava da tanto, troppo tempo. L'ultima sconfitta in Serie A dei rossoneri è datata 8 marzo 2020: 1-2 a San Siro contro il Genoa. Dopodiché, su 26 incontri, disputati, 19 vittorie 7 pareggi. Le uniche sconfitte, si diceva, prima dell'interruzione primaverile: contro il Genoa, per l'appunto e prima ancora, a febbraio, nel derby contro l'Inter. Il computo complessivo dei rossoneri, nel 2020, parla di 23 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte con 79 gol fatti e 38 subiti. Per effetto di questi numeri, il Milan è risultato quindi 1° per punti fatti, 1° per vittorie ottenute, 1° per sconfitte subite, 1° miglior difesa, 1° per media punti, 2° miglior attacco (dietro all’Atalanta 83 reti), 1° per risultati utili consecutivi, 1° per risultati utili complessivi.

79 punti e 26 risultati utili consecutivi

E ancora, nella stagione 2020-2021 il Milan è l'unica squadra imbattuta nei top 5 campionati europei. Con 34 punti in 14 partite, la band rossonera ne ha ottenuti esattamente il doppio rispetto a quelli nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019-20. E ancora: seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).

La serie aperta di partite consecutive con due o più gol realizzati in questa Serie A (meglio del Grande Torino)

Milan-Bologna 2-0 Crotone-Milan 0-2 Milan-Spezia 3-0 Inter-Milan 1-2 Milan-Roma 3-3 Udinese-Milan 1-2 Milan-Verona 2-2 Napoli-Milan 1-3 Milan-Fiorentina 2-0 Samp-Milan 1-2 Milan-Parma 2-2 Genoa-Milan 2-2 Sassuolo-Milan 1-2 Milan-Lazio 3-2

La giovane formazione di Pioli ha registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell'era dei tre punti a vittoria per i rossoneri in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35). Nell'arco dell'anno solare, conta anche 26 risultati utili consecutivi in Serie A come il Napoli di Sarri 2017; in questa speciale graduatoria, furono 28 o risultati utili consecutivi Torino nel ‘76-77, Roma 30 risultati utili consecutivi nell'’80-81, Inter 33 risultati utili consecutivi nel 2006-2007, Perugia 38 risultati utili di fila nel '78-79, Fiorentina 40 risultati utili di fila nel '55-56, Juventus 49 risultati utili consecutivi nel 2011-2012 e sempre Milan, quello di Fabio Capello, come 58 risultati utili consecutivi in Serie A tra il 1991 e 1993.

Pioli: "Essere primi nel 2020 non ci dà nessun trofeo"

