Anche Elseid Hysaj è positivo al coronavirus. Il difensore del Napoli ha scoperto di esser stato contagiato dopo un test nel ritiro con la sua Nazionale. Il giocatore ha lasciato nel pomeriggio il ritiro e si trova in isolamento nella sua casa in Albania. Si tratta del terzo giocatore contagiato nella società partenopea dopo i casi di Zielinski ed Elmas, ora guariti. Hysaj salterà sicuramente la sfida di Nations League contro la Bielorussia, ma anche l'incontro con il Milan in programma domenica. A rischio anche le partite di Europa League contro il Rijeka e quella di Serie A contro la Roma.