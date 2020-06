Serie A, playoff e playout bocciati: con stop anticipato vale l'algoritmo

Nel caso in cui la quarantena di 14 giorni fosse confermata portando di fatto a uno stop anticipato del campionato, l'idea che si sta facendo largo in Figc e, vista con favore anche dai club, è quella di far sparire l'ipotesi di playoff e playout e ricorrere direttamente all'algoritmo. I Playoff sarebbero un'eventualità solo se il 20 giugno il torneo non dovesse iniziare per una positività.

La palla non è ancora rotolata sul prato verde di uno stadio e le squadre non sono ancora uscite dal tunnel degli spogliatoi ma in Serie A si è già capito qual è il nemico che si vuole scongiurare assolutamente: playoff e playout. Già perché mentre l’Italia entra ufficialmente nella Fase 3 e da stamani tutti i cittadini sono liberi di muoversi sul territorio nazionale, il calcio di Serie A si auspica di non dover in alcun modo fare ricorso ai famigerati piano B e piano C per chiudere la stagione 2019-2020 ed assegnare scudetto e verdetti.

No allo scudetto con algoritmo, playoff e playout si va verso la bocciatura

Nella riunione di giovedì con tutte le componenti, una sorta di meeting preparatorio per preparare il consiglio federale dell'8 giugno, Gabriele Gravina proporrà un caposaldo per evitare ambiguità: lo scudetto non potrà essere assegnato con il sistema dell’algoritmo. Quest’ultimo entrerebbe in scena con almeno due giornate di calcio giocato, per evitare che si possa scatenare il gioco dei sospetti (del tipo “la scelta di questi parametri è stata decisa perché favoriva la squadra X invece della squadra Y”).

La novità delle ultime ore, riportata universalmente da tutti gli organi di stampa, è che la soluzione dei playoff e playout sta perdendo appeal. In pratica l’idea che si sta facendo largo è che playoff e playout possano essere uno scenario attuabile se solo il 20 giugno il campionato non riesca a ripartire per lo sventurato caso di una positività con automatica quarantena di gruppo. Solo in quel caso, ci sarebbe il tempo per gestire le due settimane di “confino” di squadra. Nel caso, invece, di una sospensione in corsa d’opera, è la tesi che sta prevalendo e che dovrebbe passare al vaglio del Consiglio Federale, si prenderà la strada dell’algoritmo per evitare polemiche e soprattutto che un’eventuale squadra in quarantena possa essere svantaggiata rispetto a un’altra libera di prepararsi liberamente e, perché no, anche disputare qualche amichevole per essere più pronta per l’appuntamento. Insomma ora dopo ora il piano C sta fagocitandosi il piano B.

Ovviamente, Federcalcio e Lega, ma in generale tutte le componenti, si augurano che i piani B e C rimangano in cantina e che il “panic botton” non venga mai azionato. Gravina nei prossimi giorni spera di poter approfondire col governo il tema dell’obbligo della quarantena di squadra in caso di positività di un singolo membro di squadra o staff. Un’attenuazione prima del 20 giugno farebbe tirare a tutti un bel sospiro di sollievo. Ma si procede con la massima prudenza e con una sicurezza: sarà la curva dei contagi eventualmente a favorire una restaurazione della norma.

