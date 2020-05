Dopo l'ok del Viminale, tecnicamente, tutte le squadre potranno dare l'ok ai propri tesserati per le sessioni individuali presso i centri sportivi di appartenenza. C'è però chi attende il protocollo sanitario, chi il ritorno degli stranieri. Lazio, Inter, Napoli, Roma e Sassuolo saranno i primi club a tornare al lavoro.

Dopo che alcune Regioni si erano mosse in autonomia, accordando ai club professionisti la possibilità di allenarsi presso i propri centri sportivi, è intervenuto anche il Viminale dando l'ok alle sessioni individuali all'aperto dal 4 maggio, in attesa degli allenamenti di gruppo che partiranno solo dal 18 maggio. Ogni società però valuterà il da farsi, anche in base alle ordinanze emesse dalle proprie Regioni. Ci potranno essere delle limitazioni, caso per caso. Alcuni club, inoltre, hanno deciso di rinviare comunque gli allenamenti, in attesa dell'ufficialità del protocollo medico-sanitario da seguire in queste prime ore di uscita dal lockdown.

Atalanta

Bergamo è una delle città più colpite in Europa e nel Mondo per quanto riguarda il numero contagiati da coronavirus. Difficile immaginare una ripartenza degli allenamenti imminente. Al momento l'Atalanta non ha fornito nessuna comunicazione ufficiale.

Bologna (martedì 5 maggio)

Dopo l'ordinanza della Regione Emilia Romagna, il Bologna ha dato l'ok per la ripresa degli allenamenti nel Centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole a partire da martedì 5 maggio. Le sedute dovranno essere individuali e non ci sarà lo staff tecnico in ausilio ai giocatori.

Brescia

Stesso discorso fatto per l'Atalanta, essendo Brescia un'altra delle città più colpite a livello mondiale. Da segnalare anche il fatto che Cellino è stato finora uno dei presidenti più contrari alla ripresa del campionato.

Cagliari (niente ripartenza senza protocollo)

Come altri Presidenti di Regione, tra quelle meno colpite, il Presidente della Regione Sardegna ha dato l'ok per l'allenamento di atleti professionisti e di interesse nazionale a partire da lunedì 4 maggio. Ok quindi agli allenamenti al centro sportivo di Asseminello, ma per ora il Cagliari ha rinviato la ripresa in attesa che venga ufficializzato un protocollo medico-sanitario.

Fiorentina

Il Presidente della Regione Toscana sta valutando anche lui se emettere un'ordinanza a favore della ripresa degli allenamenti individuali per atleti professionisti. Per ora la posizione della Fiorentina è di prudenza, considerano anche i diversi giocatori colpiti dalla malattia. L'allenatore della Viola, però, ha chiesto equità. Iachini, infatti, ha riferito che se alcuni club cominciassero già adesso, avrebbero un vantaggio dal punto di vista della condizione fisica.

Genoa

Si attende l'ordinanza della Regione Liguria per il discorso ritorno agli allenamenti. Non c'è nessuna presa di posizione ufficiale del Genoa, ma il club rossoblu è attrezzato per la ripresa degli allenamenti a livello individuale.

Hellas Verona (primi giorni della prossima settimana)

Dopo l'ordinanza della Regione Veneto, anche l'Hellas Verona si sta attrezzando per permettere ai propri giocatori di tornare ad allenarsi, con sedute individuali allo Sporting Center Paradiso di Peschiera. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data di partenza degli allenamenti.

Inter (martedì 5 maggio)

Dopo l'ok del Viminale, l'Inter si sta attrezzando per ripartire in settimana. Martedì 5 maggio sarà infatti possibile per i giocatori allenarsi su 4 campi di allenamento presso la Pinetina, a gruppi di massimo 3-4 atleti.

Juventus

La Juventus sta predisponendo la ripresa degli allenamenti, tra il 5 e il 6 maggio infatti i giocatori potranno presentarsi per effettuare le sedute individuali. Il club bianconero intanto aspetta ancora 9 giocatori dall'estero e che, una volta tornati, dovranno osservare 14 giorni di isolamento.

I 9 giocatori della Juventus all'estero

Giocatore Nazione di provenienza Cristiano RONALDO Portogallo Gonzalo HIGUAIN Argentina Matthijs DE LIGT Paesi Bassi Adrien RABIOT Francia Wojciech SZCZESNY Polonia Alex SANDRO Brasile Luiz DANILO Brasile Douglas COSTA Brasile Sami KHEDIRA Germania

Lazio (mecoledì 6 maggio)

Dopo l'ok della Regione, la Lazio si è subito attivata per far ripartire gli allenamenti nel proprio centro sportivo di Formello a partire da mercoledì 6 maggio. 5 campi a disposizione per i tesserati, per un massimo consentito di 4-5 atleti ad allenamento.

Lecce

Dopo l'ok del Viminale alla ripartenza degli allenamenti, il Lecce valuta cosa fare. Proprio nelle ultime ore il Presidente del club pugliese si era lamentato per il permesso accordato ad alcuni club direttamente dalle Regioni, ma il Lecce non sa ancora se dare l'ok o meno alle sedute individuali. La decisione arriverà comunque nelle prossime ore.

Milan

Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del Milan, ma è molto probabile che il club rossonero si muova nelle prossime ore, considerando anche l'accelerazione dell'Inter che nei prossimi giorni comincierà con le sedute individuali. Il Milan, inoltre, attende ancora il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié.

Napoli (giovedì 7 maggio)

Dopo l'ok della Regione Campania, il Napoli si sta organizzando per il ritorno agli allenamenti sfruttando i diversi campi a disposizione presso il centro di Castel Volturno. A partire da lunedì 4 maggio i giocatori potranno presentarsi per sostenere i tamponi e, se negativi, cominciare poi le sessioni individuali da giovedì 7 maggio.

Parma (primi giorni della prossima settimana)

Dopo Bologna e Sassuolo, anche il Parma ha dato l'ok per la ripresa degli allenamenti ai propri tesserati. Non c'è ancora una data precisa, ma dalla prossima settimana i giocatori del Parma potranno presentarsi presso il centro di allenamento di Collecchio, con sessioni individuali e facoltative.

Roma (mercoledì 6 maggio)

Dopo l'ok della Regione Lazio, la Roma sta predisponendo il suo centro sportivo per il ritorno agli allenamenti dei propri tesserati a partire dal 6 maggio. Saranno sessioni individuali, con un massimo di 4-5 atleti per ora. “I calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale”.

Sampdoria

Stesso discorso fatto per il Genoa. La Sampdoria prima attende l'ordinanza della Regione per poi muoversi successivamente, all'insegna - comunque - della prudenza, considerando i diversi contagi che il club ligure ha avuto nel mese di marzo tra giocatori e staff.

Sassuolo (lunedì 4 maggio)

Il Sassuolo è stato uno dei primi club a dare l'ok alla ripresa agli allenamenti in seguito all'ordinanza della Regione Emilia-Romagna. Dal 4 maggio si riparte presso il Mapei Football Center, con sessioni individuali e facoltative. Quindi nessun tesserato si deve sentire in obbligo di riprendere gli allenamenti. Oltre a questo non ci sarà nessun componente dello staff tecnico: il massimo consentito è di 6 atleti per ora, suddividisi in 3 campi di allenamento.

SPAL (niente ripartenza senza protocollo)

Contrariamente alle altre squadre emiliane, nonostante l'ordinanza della Regione che ha dato l'ok, la SPAL ha passato, rinviando ogni tipo di forma di allenamento. Il club ferrarese, infatti, vuole che venga prima definito e ufficializzato il protocollo medico-sanitario prima di dare l'ok ai propri tesserati per gli allenamenti.

Torino

Nonostante il Presidente Urbano Cairo non fosse così incline ad una ripresa, il numero 1 del club granata affermava che i dirigenti dovrebbero già pensare alla prossima stagione, la società sta predisponendo il Filadelfia per gli allenamenti individuali dei giocatori. Allenamenti, comunque, che non comincerebbero prima di giovedì 7 maggio. Al momento non ci sono però comunicazione ufficiali.

Udinese

Non è ancora arrivata un'ordinanza da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma il Governatore della Regione sembra orientato verso il sì agli allenamenti individuali dalla prossima settimana. Se dovesse arrivare una comunicazione ufficiale, l'Udinese valuterà il da farsi. Al momento, però, la squadra friulana non sembra intenzionata a riprendere immediatamente con gli allenamenti.

