Non arrivano buone notizie dai tamponi effettuati a Trigoria prima dell'inizio della nuova stagione: dopo il portiere Mirante, in casa Roma è stato riscontrato un altro caso di positività al coronavirus. Si tratta di Carles Perez, esterno spagnolo ex Barcellona, che attraverso il proprio profilo Instagram ci ha tenuto a comunicare il proprio stato di salute.

Già scattato per lui il periodo di 14 giorni di isolamento previsto dai protocolli, con la negatività al prossimo tampone che gli potrà permettere di rientrare in gruppo per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione sportiva.

Il post dello spagnolo

Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo. Daje Roma!

