La maledizione dei crociati torna ad abbattersi sulla Roma. In mattinata è arrivata l'ufficialità della nuova rottura del legamento di Nicolò Zaniolo. Il secondo grave infortunio al ginocchio a distanza di 8 mesi (il destro a gennaio, il sinistro ora) costringerà il talento classe '99 a stare lontano dai campi di gioco per buona parte della prossima stagione.

Quello del centrocampista di Massa è la 18° rottura del crociato negli ultimi 5 anni in casa giallorossa. Sono 15 in tutto i giocatori che si sono fermati per questo tipo di infortunio tra Primavera e Prima squadra (a Florenzi, Bouah e Zaniolo è successo due voltee). Vediamo chi sono.