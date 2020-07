Per la quarta giornata consecutiva il Sassuolo segna almeno 4 gol: il Lecce regge fino al 2-2, poi Boga e Muldur chiudono la gara. Neroverdi che volano temporaneamente a -3 dal 7° posto che vale i preliminari di Europa League.

Prenderà sì gol, ma ha sempre le idee chiare. Nel calcio che muta e in un’Italia che non sa più difendersi, la provincia di De Zerbi si conferma sinonimo dei tempi che cambiano. Anche stasera infatti il Sassuolo segna almeno 3 gol: una costante dalla ripresa del campionato, con un totale di 13 reti segnate in 4 partite. Anzi, a dirla tutta stasera sono addirittura quattro, con il 4-2 che schianta il Lecce e fa volare la squadra di De Zerbi temporaneamente a -3 dal 7° posto che vale i preliminari di Europa League. Il Lecce, di contro, è in striscia negativa da 6 giornate: in partita fino al 2-2, la squadra di Liverani crolla ancora nel finale, rimanendo con un pugno di mosche in termini di speranze e punti per la lotta salvezza (dove probabilmente, alla fine, riuscirà a star su chi ne perderà meno delle altre).

Il tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür (85’ Toljan), Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos (57’ Peluso); Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore (49’ Djuricic), Boga (85’ Magnanelli); Caputo.

Lecce (4-2-3-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione (66’ Mancosu), Tachtsidis, Barak; Farias, Shakhov (66’ Falco); Babacar.

Gol: 5’ Caputo, 63’ rig. Berardi, 78’ Boga, 83’ Muldur; 27’ Lucioni, 67’ rig. Mancosu.

Assist: Locatelli; Calderoni.

Note – Ammoniti: Babacar, Petriccione, Paz; Caputo, Djuricic, Marlon, Tachtsidis.

La cronaca in 7 momenti chiave

5’ GOL! CAPUTO! SASSUOLO IN VANTAGGIO! Difesa imbarazzante del Lecce, veramente imbarazzante: lancio lungo di Locatelli, tutti fermi, Caputo va e supera col pallonetto l'uscita di Gabriel.

27’ GOL! IL PAREGGIO DI LUCIONI! IL LECCE PAREGGIA AL PRIMO TIRO IN PORTA. Da corner, Lucioni si trova il pallone servito da Calderoni: imbucata, marcatura rivedibile, e di piattone non può fallire. Sassuolo come al solito rivedibile difensivamente.

36’ ANCORA BERARDI! CHE OCCASIONE! Lanciato verso la porta, Berardi cerca a tutti i costi il mancino quando però avrebbe dovuto tirare col destro. Nello spostarsi verso il centro è infatti contrato e la chance del Sassuolo sfuma.

62’ CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! TRASFORMA IN GOL BERARDI. Trattenuta di Paz ai danni di Ferrari e rigore concesso. Dal dischetto Berardi è implacabile: pallone da una parte, portiere dell’altra.

66’ RIGORE PER IL LECCE! NON SBAGLIA MANCOSU. Poco dopo il gol subito, Babacar è steso al limite da Marlon. Il VAR interviene e trasforma in rigore la punizione fischiata dall’arbitro. Liverani ne approfitta e fa entrare lo specialista: Mancosu, che fredda Consigli e fa 8 su 8 alla voce rigori trasformati.

78’ GOL! BOGA! SASSUOLO ANCORA IN VANTAGGIO! Contropiede fulmineo, Boga si ritrova il pallone al limite dell'area: dribbling secco e sinistro all'angolino basso. Chirurgico.

83’ GOL! LA CHIUDE IL SASSUOLO! MULDUR! Gran gol di Muldur, che riceve il pallone in area, controlla, dribbla secco e poi chiude col sinistro. Finisce qui per il Lecce, a meno di un miracolo.

MVP

Muldur. Terzino super interessante, soprattutto in fase di spinta dove non disegna mai la discesa a farsi vede. Classe ’99, si conferma una delle nuove scoperte di questo campionato. Stasera davvero apprezzabile il gol con controllo, dribbling e conclusione con l’altro piede.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Boga. Si conferma una certezza per i fantallenarori: 11esimo centro in stagione.

BOCCIATO: Shakhov. Chi sperava in un gol dell’aventi del Lecce contro la ballerina difesa del Sassuolo è rimasto fregato: Shakhov non ha praticamente toccato palla.

