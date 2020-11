Un altro caso di positività al coronavirus nella nostra Serie A. Si tratta dell'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone, come evidenziato dagli ultimi test e comunicato dalla stessa società sarda. Il giocatore argentino si trova in isolamento e salterà sicuramente la partita di Coppa Italia contro il Verona, in programma nel pomeriggio, e quella di Serie A contro lo Spezia di domenica. Simeone si aggiunge a Diego Godin tra i contagiati, mentre gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi. Il figlio di Diego ha iniziato molto bene questo campionato, andando a segno già cinque volte in otto giornate. Questo il suo commento sui social dopo la notizia della positività: "Che sfortuna, per un po' dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra".