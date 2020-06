Serie A, slitta ancora il nuovo calendario: uscirà mercoledì 3! Si gioca alle 19.30 e alle 21.45

Il calendario della Serie A è pronto, ma manca ancora l'ufficialità. L'Assemblea di Lega A ha infatto deciso di attendere ancora qualche giorno per avere l'ok all'anticipo delle semifinali di Coppa Italia: la palla resta dunque a Governo e FIGC. Intanto decise le fasce orarie: si giocherà alle 19:30 e alle 21:45, verranno giocate anche 10 partite alle 17:15, ma non a Napoli, Cagliari e Lecce.

Il nuovo calendario della Serie A è pronto, ma l'Assemblea di Lega ha deciso di rinviare l'ufficialità di date e orari al prossimo mercoledì 3 giugno per attendere l'ok del Governo e della FICG all'anticipo le date delle semifinali di Coppa Italia. Dunque si dovrà attendere ancora qualche ora per avere i dettagli dei recuperi della 25a giornata e più in generale delle 124 partite che si devono ancora disputare per la conclusione della stagione 2019-2020.

È già tutto pronto comunque, con le partite che si giocheranno in due slot: alle 19:30 e alle 21:45. È rimasto comunque lo slot delle 17:15, ma verranno giocate solo 10 partite in quella fascia oraria (e non ci saranno mai partite in questa fascia a Napoli, Lecce e Cagliari). L'obiettivo è di terminare il campionato entro e non oltre il 2 agosto, per 'liberare' i club per le Coppe europee: si giocherà dunque ogni tre giorni.

Serie A Moratti 'libera' Lautaro Martinez: "Non puoi frenare chi ha la testa altrove" DA UN' ORA

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 19 giugno 00:02:03

Si comincerà sabato 20 giugno, con i primi due recuperi della 25a giornata. La prima partita dovrebbe essere Torino-Parma. Ecco le indiscrezioni di Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset sul possibile calendario.

Recuperi 25a giornata

-sabato 20 giugno, 19:30 Torino-Parma

-sabato 20 giugno, 21:45 Hellas Verona-Cagliari

-domenica 21 giugno, 19:15 Atalanta-Sassuolo

-domenica 21 giugno, 21:45 Inter-Sampdoria

C'è anche una bozza riguardo ai big match ancora da disputare...

27a giornata

-lunedì 22 giugno, 21:45 Bologna-Juventus

-mercoledì 24 giugno, 19:30 Inter-Sassuolo

-mercoledì 24 giugno, 21:45 Atalanta-Lazio

28a giornata

-domenica 28 giugno, 17:15 Milan-Roma

30a giornata

-sabato 4 luglio, 21:45 Lazio-Milan

31a giornata

-martedì 7 luglio, 21:45 Milan-Juventus

32a giornata

-sabato 11 luglio, 21:45 Juventus-Atalanta

-domenica 12 luglio, 21:45 Napoli-Milan

34a giornata

-domenica 19 luglio, 21:45 Roma-Inter

-lunedì 20 luglio, 21:45 Juventus-Lazio

Play Icon WATCH Tamponi, Mascherine, docce a casa: come cambiano gli allenamenti in Serie A con la fase-2 00:01:56