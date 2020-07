La squadra di Gotti espugna il campo della SPAL con uno 0-3 senza appello: De Paul, Okaka e Lasagna regalano il +8 sul terz'ultimo posto del Genoa. L'Udinese sale così a quota 35 punti e vede la salvezza, la SPAL resta all'ultimo posto e dopo oggi ha qualcosa in più di un piede in Serie B.

Adesso sì che l’Udinese vede la salvezza. Dopo la beffa del weekend, con lo scontro diretto sul Genoa in cui i friulani si sono fatti rimontare dal 2-0 al 2-2, arrivano oggi quei 3 punti da verdetto visti sfumare alla Dacia Arena sul più bello. Lo 0-3 a Ferrara contro la SPAL a firma De Paul, Okaka e Lasagna regala infatti alla squadra di Gotti un netto +8 sul terzultimo posto proprio del Genoa che a 7 giornate dalla fine leva l’Udinese da ogni impaccio. I friulani infatti dominano su una SPAL mai in partita con l’atteggiamento giusto: timorosa, impaurita, senza idee. E così, senza dover strafare, l’Udinese fa il suo sfruttando le occasioni che nonostante il grande caldo del pomeriggio e i ritmi bassi arrivano impietose. De Paul e Okaka la chiudono già dopo mezz’ora; e alla SPAL non resta che affrontare la realtà dei fatti: ovvero la fallimentare sostituzione tecnica in panchina. Dal suo arrivo al posto di Semplici, Di Biagio ha raccolto un solo successo e un pareggio in 8 partite. Non certo il ‘boost’ che i ferraresi speravano di trovare.

Il tabellino

SPAL (4-4-1-1): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; D’Alessandro (72’ Reca), Missiroli (46’ Dabo), Valdifiori, Murgia (63’ Strefezza); Castro (72’ Floccari); Petagna (83’ Cerri).

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (77’ Samir), Nuytinck, Becao; Stryger, De Paul, Walace, Fofana (91’ Ballarini), Zeegeelar (77’ Ter Avest); Lasagna (82’ Nestorovski), Okaka (83’ Teodorczyk).

Gol: 18’ De Paul, 35’ Okaka, 81’ Lasagna.

Assist: Fofana.

Note – Nessun ammonito o espulso.

La cronaca in 5 momenti chiave

7’ OCCASIONE UDINESE! LASAGNA! La prima della partita: cross di De Paul dalla destra, Lasagna arriva in corsa e prende il tempo a Vicari, ma non riesce a trovare abbastanza clamorosamente lo specchio della porta. Udinese con una ghiotta chance.

18’ GOL! DE PAUL! UDINESE IN VANTAGGIO! Cross da destra di Stryger Larsen, Bonifazi non riesce a pulire l'area, De Paul e lì e di potenza gira in porta da centro area. Udinese avanti!

24’ ALTRA OCCASIONE UDINESE! Cross da sinistra, nuovo buco di un disastroso Bonifazi, sul secondo palo Lasagna può colpire da posizione favorevole ma calcia col destro e si vede... Gol mangiato.

35’ GOL! OKAKA! IL RADDOPPIO DELL'UDINESE! Ripartenza di De Paul, SPAL scoperta, tiro dal limite dell'argentino che è però deviato: a sfruttarlo Okaka che al centro dell'area deve solo deviare verso lo specchio. Posizione regolare, gol buono. Notte fonda per la SPAL.

81’ GOL! LASAGNA! LA CHIUDE L'UDINESE! 0-3! Fofana vede il taglio verticale di Lasagna, che riesce a saltare il portiere e da posizione defilata trova il gol che chiude la gara. 9° gol in campionato.

MVP

De Paul. Apre la gara e la mette subito sul binario giusto. Ciò che più contava in un pomeriggio caldo e in cui la SPAL aveva deciso di chiudersi subito dietro.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Fofana. Altra partita di spessore, ottimo in mezzo al campo e con il suo settimo assist del campionato.

BOCCIATO: Letica. Chi sperava di trovare una giocata a sorpresa, col portiere della SPAL si prende un -3 anche oggi.

