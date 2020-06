Si tratta di una complessa formula matematica che tiene conto di svariati parametri in caso non si riuscisse a ripartire entro il 20 giugno. In questo caso la Juventus resterebbe davanti a Lazio e Inter, mentre il Milan passarebbe dal settimo al nono posto, fuori dalla zona Europa League.

In attesa che si riprenda davvero a giocare, torna di moda la questione dell'algoritmo, ovvero il sistema proposto dal presidente della FIGC Gravina per la definizione della classifica in caso di ulteriore stop del campionato. La formula è piuttosto complessa e tiene in considerazione una serie di parametri, che vanno dai punti in classifica, alla differenza reti: da una simulazione non ci sarebbero grossi cambiamenti in vetta, con la Juventus che resterebbe prima davanti a Lazio a Inter, mentre a centro classifica il Milan scivolerebbe dal settimo al nono posto, dietro Verona e Parma, quindi fuori dalla zona Europa League (al netto di come va a finire la Coppa Italia). Le retrocesse, invece, sarebbero Brescia, Spal e Lecce.

I punti cardine per l'elaborazione della formula matematica:

Valorizzare i dati certi desumibili dalle classifiche valide

Rapportare ogni elaborazione al diverso “status” di ogni club sulla base del numero di gare valide giocate;

Utilizzare i parametri dei punti e della differenza reti maggiormente utilizzati dai regolamenti dei vari campionati, sia a livello nazionale che internazionale, per risolvere i casi di parità e/o impossibilità di verifica ulteriore del campo di gara

Ricavare dai dati certi, valori-indice (media punti e indice di redditività aggregato del girone per le reti) del tutto “neutri” e “sterilizzati” rispetto a possibili influenze e distorsioni provenienti dall’esterno

Ponderare in maniera differente i dati immediatamente disponibili (considerati al 100%) e quelli frutto di elaborazioni (90% per i parametri legati alle media punti; 10% alle reti segnate/differenza reti)

La formula

Pt(x) + 0,90[(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]+ 0,10[(iag x ?r t(x))]

(punti ottenuti) + 0,90 [(media punti casa) x (partite casalinghe da giocare) +(media punti trasferta) x (partite trasferta da giocare)]+ 0,10[(gol fatti/punti x differenza reti)]

Es. Juventus -> 63 + 0,90 [(2,85) x (6) + (2) x (6)]+ 0,10 [(50/63 x 26)] = 91,2

La nuova classifica

Detto che non è certo che verrà utilizzato l'algoritmo per l'assegnazione dello Scudetto, se il campionato non ripartisse, ecco come sarebbe la classifica con l'applicazione della formula di cui sopra (tra parentesi le posizioni perse o guadagnate).

