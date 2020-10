Antonio Conte si conferma il Paperon de' Paperoni degli allenatori d'Italia. Lo stipendio del tecnico salentino è di gran lunga superiore rispetto a quello di tutti i suoi colleghi. E' quanto emerge dall'inchiesta pubblicata nel numero odierno della Gazzetta dello Sport. Il tecnico leccese guadagna all'Inter la bellezza di 12 milioni di euro annui (24 lordi) fino al 30 giugno 2023. Numeri da Premier, gli stessi - per intenderci - di Carlo Ancelotti fino all'Everton fino al 2024. A questo va aggiunto il fatto che Luciano Spalletti risulti a tutt'oggi sotto contratto col presidente Zhang, con 4,5 milioni (9 lordi) sino al prossimo 30 giugno 2021. Questo basta per spiegare come, dopo le continue lamentele di Conte al termine della passata stagione, un paio di mesi fa, abbia accettato i miti consigli della finanza secondo cui sarebbe stato molto più prudente proseguire il rapporto professionale con l'allenatore salentino.

Gli ingombrante "ex" ancora sotto contratto

Per arrivare in seconda posizione, si deve fare un salto all'indietro di 9,5 milioni: il "diretto" inseguitore di Conte, infatti, è il collega della Roma Paulo Fonseca, che guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, pur dovendo far fronte a una panchina sempre più scricchiolante.

Seguono Gasperini e Pili a quota 2,2, mentre il debuttante Andrea Pirlo è addirittura settimo, con 1,8 milioni annui. Certo, i bonus previsti coi traguardi Champions sono pronti a fare impennare gli emolumenti del "Maestro", che restano comunque - rispetto a quelli dei colleghi - di profilo contenuto. In busta paga alla Juventus, però, c'è ancora Maurizio Sarri con 5,5 milioni (11 lordi), il che induce a comprendere la totale riservatezza nella quale si è ritirato dopo l'esonero di agosto.

Inter-Chelsea, International Champions Cup 2020: Luciano Spalletti e Maurizio Sarri (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La classifica degli stipendi dei tecnici di Serie A

Numeri da top team anche per Genoa e Fiorentina: se è vero che lo stipendio di Rolando Maran e Giuseppe Iachini è nei canoni della normalità della massima serie (850 e 900mila euro annui), Enrico Preziosi e Rocco Commisso devono far fronte ai contratti ancora in essere coi precedenti tecnici, ovvero Aurelio Andreazzoli e Davide Nicola sponda Grifone, Vincenzo Montella sponda Viola.

ALLENATORE SQUADRA STIPENDIO CONTE Inter 12 mln € FONSECA Roma 2,5 mln € GASPERINI Atalanta 2,2 mln € PIOLI Milan 2,2 mln € S. INZAGHI Lazio 2 mln € MIHAJLOVIC Bologna 2 mln € PIRLO Juventus 1,8 mln € RANIERI Sampdoria 1,8 mln € DI FRANCESCO Cagliari 1,5 mln € GATTUSO Napoli 1,5 mln € GIAMPAOLO Torino 1,5 mln € DE ZERBI Sassuolo 1,1 mln € F. INZAGHI Benevento 1 mln € JURIC Hellas Verona 1 mln € IACHINI Fiorentina 0,9 mln € MARAN Genoa 0,85 mln € GOTTI Udinese 0,6 mln € STROPPA Crotone 0.6 mln € LIVERANI Parma 0,5 mln € ITALIANO Spezia 0,5 mln €

