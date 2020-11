Il caso Lazio-tamponi non si spegne. Anzi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero una serie di importanti "discordanze" tra i risultati emessi da Futura Diagnostica, laboratorio a cui si affida la società biancoceleste, e l'ospedale Moscati di Avellino, struttura in cui c'è stato il riprocessamento dopo l'apertura di un'indagine federale. L'oggetto del contendere sono i tamponi effettuati il 6 novembre scorso: secondo i nuovi esami ci sarebbero ben 25 positività contro le 7 evidenziate in precedenza. Sull'identità dei 18 "nuovi positivi" si è finora mantenuta la segretezza. I tamponi effettuati erano stati 95, includendo anche i parenti dei calciatori. La disparità tra i dati fa parte della perizia che la virologa Maria Landi ha consegnato alla Procura di Avellino che indaga sul caso.