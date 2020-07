Simeone bussa all'Atletico Madrid: "Sogno di giocare lì fin da piccolo, con o senza mio padre"

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone, nel corso di una diretta televisiva, non nasconde il suo sogno di vestire la maglia dei Colchoneros e la voglia di tornare a giocare per la nazionale Albiceleste.

Stava facendo parlare tanto di lui per quanto visto fin qui dentro il rettangolo verde, adesso, la discussione si sposterà anche su quello che sarà il suo futuro e sulle dichiarazioni rilasciate in diretta a ESPN Redes. L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone, intervenuto in diretta insieme agli altri figli del Cholo Simeone, non ha nascosto la voglia di vestire un giorno i colori dell’Atletico Madrid, squadra che il padre guida sapientemente dal 2011.

Vorrei giocare nell'Atletico Madrid. Lo voglio più di ogni altra cosa perché è un club dove ho sempre voluto andare da ragazzo (…) È inevitabile che vorrei andarci prima o poi. C'è mio padre che allena, ma anche se non fosse lì vorrei andare ugualmente, perché è proprio quello che sogno sin da piccolo ed è quello che vorrei

Il punto di riferimento

"A chi mi ispiro? Senza dubbio al Pipita Higuain, mi piace molto come si muove nel campo e in area di rigore. Quando gioca la Juventus la guardo per vedere come si muove il Pipita".

La possibile convocazione in nazionale

"Darei la vita per tornare a giocare con la maglia dell’Albiceleste. É il mio primo pensiero ogni volta che scendo in campo".

Dichiarazioni, quelle del Cholito, che non lasciano molto spazio ad interpretazioni. Dopo l'ottima stagione disputata fin qui con la maglia del Cagliari sognare in grande non costa davvero nulla, e chissà che nel futuro più prossimo, padre e figlio possano ritrovarsi finalmente uniti all'ombra del Wanda Metropolitano.

