Simone Inzaghi: "Voglio rivedere una Lazio affamata. Atalanta primo banco di prova"

Alla vigilia del primo impegno ufficiale post Covid-19 dei biancocelesti, il tecnico lascia filtrare un certo ottimismo in vista del finale di stagione: "ho visto i ragazzi fiduciosi, si sono allenati seriamente. Abbiamo qualche problema di uomini, ma succede anche agli altri. Sarà un campionato particolare". Poi la lista degli assenti: "Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe".

Vigilia particolare per la Lazio, ultima tra le big di Serie A a tornare in campo dopo l'emergenza Covid-19. La squadra biancoceleste è subito attesa a un test difficilissimo: mercoledì sera sarà di scena a Bergamo contro un'Atalanta reduce dal successo per 4-1 sul Sassuolo. Simone Inzaghi si mostra fiducioso: "C'è voglia di ripartire, ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare per tutto il mondo. Abbiamo visto la Coppa Italia e sappiamo che ci saranno delle difficoltà, è un dato oggettivo".

"La Lazio riparte dalle sue certezze"

"Avremo grandissime certezze, anche se siamo rimasti fermi per tanto tempo. Abbiamo qualche problema di uomini, ma succede anche agli altri. Ho visto i ragazzi fiduciosi, si sono allenati seriamente. La fame deve rimanere la stessa, per vincere i trofei ed essere lì in classifica abbiamo avuto un grande spirito. Sarà un campionato particolare, 12 partite in 40 giorni. Nessuno sa cosa ci aspetta, è qualcosa di nuovo per tutti".

Il punto sugli infortunati

"Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno, speriamo almeno di riavere Marusic per la Fiorentina. Lulic è il nostro capitano, è qui con noi, voleva esserci, ha patito un infortunio serio, forse lo riavremo per la prossima stagione. Luiz Felipe ha avuto uno stiramento di primo grado, Marusic un'elongazione non ancora smaltita. Leiva si è allenato bene ma ha una sofferenza che non passa".

Sull'Atalanta

"Conosciamo il suo valore, da anni fa benissimo: è una squadra organizzata, ha grandi individualità. Sarà una bellissima partita, un banco di prova difficile".

