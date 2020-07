Sospiro di sollievo per l'Inter: niente lesioni per Lukaku, ma Conte valuta se convocarlo

Contro il Torino potrebbe comunque non esserci Lukaku dopo il fastidio rimediato tra adduttore della coscia destra e anca nell'ultimo match contro il Verona. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma Conte potrebbe comunque lasciarlo a riposo per il match di lunedì 13.

Per fortuna dell'Inter, sono state escluse lesioni all'adduttore per Romelu Lukaku che era uscito malconcio dalla trasferta del Bentegodi contro l'Hellas. Il belga aveva rimediato un fastidio tra l'adduttore della coscia destra e l'anca, ma gli esami strumentali svolti nella giornata di sabato non hanno evidenziato lesioni.

Il giocatore ha ripreso ad allenarsi, anche se con un lavoro differenziato studiato dallo staff tecnico. Proprio in base alle sensazioni che avvertirà nelle prossime ore, Conte deciderà se convocarlo o meno per il prossimo match contro il Torino che si disputerà lunedì 13 alle 21.45 a San Siro.

In ogni caso, anche se Lukaku dovesse figurare tra i convocati, l'attaccante belga dovrebbe osservare un po' di riposo ed essere schierato solo in caso di estrema necessità. Largo quindi alla coppia d'attacco Alexis Sanchez-Lautaro Martinez: il primo sarebbe titolare per la terza volta nelle ultime 4 gare, l'argentino (sempre tallonato dal Barcellona) invece tornerebbe dal 1' minuto dopo esser solamente subentrato a Verona.

