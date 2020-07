Spadafora: "A settembre il pubblico tornerà negli stadi, ma non sarà più come prima"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Radio Rai si sbilancia riguardo a una possibile riapertura degli stadi alla ripresa dei campionati a metà settembre: "Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente rispettando una serie di precauzioni e non riempiendo gli impianti come prima".

Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore". [Vincenzo Spadafora, GR1]

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parlato a Radio Rai e si è detto fiducioso di poter rivedere il pubblico negli stadi a partire da settembre con la nuova stagione calcistica, pur con le dovute precauzioni e seguendo tutti i protocolli definiti dal ministero della salute.

Serie A Facciamo i conti: riportare i tifosi allo stadio per evitare un rosso da 100 milioni 21/06/2020 A 11:51

Spadafora ha inoltre parlato della riforma dello sport in Italia: "La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano tutele, ma poi abbiamo una migliore definizione della governante tra Coni, sport e salute e tutte ulteriori nuove norme che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche. Insisterò perché nel decreto in cui utilizzeremo le risorse che abbiamo ieri approvato, possano esserci i 100 milioni che servono soprattutto per tante piccole e medie realtà sportive".

Play Icon WATCH Corea, bambole gonfiabili in tribuna nello stadio vuoto. L'FC Seul costretto alle scuse ufficiali 00:00:16

Serie A Juventus, tegola Douglas Costa: campionato finito, Champions a rischio DA 42 MINUTI