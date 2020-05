Spadafora: "Campionato? Valuteremo la curva dei contagi al 18 maggio"

Il Ministro dello Sport è torna a parlare sulle possibilità che riprenda la Serie A e non ha dubbi riguardo la restrizione delle porte chiuse: "Ci sarà al 100%".

Vincenzo Spadafora è intervenuto sulla questione della ripresa del campionato, ancora una volta senza sbilanciarsi: "Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. Restrizione delle partite a porte chiuse? Questa ci sarà al 100%".

Alle 15 è partita anche l'audizione della FIGC presso il Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione del protocollo sanitario per la ripresa, la cui approvazione rappresenta uno snodo cruciale per la ripartenza della Serie A: "Attendiamo tra qualche ora i risultati di questo incontro", ha detto Spadafora.

Il ministro ha parlato anche del mondo dello sport di base: "Anche il mondo dello sport è in agonia. Nel nuovo decreto, che speriamo di approvare presto, ci saranno certamente delle risorse a fondo perduto per lo sport di base. Già nel decreto di marzo abbiamo inserito un contributo per i collaboratori sportivi e abbiamo poi istituito un fondo di 100 milioni presso l'Istituto per il credito sportivo, anche se non a fondo perduto, ma con una precisa direttiva che per almeno il 70% sia destinato alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche".

