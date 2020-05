Spadafora: "Dopo l'emergenza dobbiamo fare la riforma dello sport"

In un messaggio sulla sua pagina Facebook il Ministro dello Sport invoca una riforma del settore dopo l'emergenza: “Molti hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: mi sono impegnato a riformare l’intero settore”. Nessuna indicazione invece riguardo al calcio, con la Serie A che di fatto ha smentito le sue parole di qualche giorno fa.

Dopo la presa di posizione della Lega Serie A, sì attendeva in qualche modo un qualche tipo di dichiarazione da parte di Vincenzo Spadafora. Ed effettivamente il Ministro dello Sport ha parlato: ma questa volta nessun riferimento al calcio.

Approfittando della ricorrenza – primo maggio, festa dei lavoratori – Spadafora ha rivolto un pensiero attraverso il proprio profilo Facebook:

Serie A Lega Serie A compatta: i club votano per ripartire, discorso aperto anche per i diritti tv DA 7 ORE

Un pensiero ai tanti lavoratori dello sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo, quando questa emergenza sanitaria sarà terminata, mi sono impegnato a riformare l’intero settore”.

Nessun riferimento al calcio

Non c’è spazio questa volta per nessun nuovo segnale sul calcio. Le parole di Spadafora erano in qualche modo attese perché soltanto qualche giorno fa, il 29 aprile, aveva così dichiarato: “Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa. La maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiederci di sospendere tutto". Oggi però l’Assemblea di Lega, riunita, ha votato all’unanimità per ripartire.

Play Icon WATCH Il calcio in crisi chiede aiuto al Governo: documento inoltrato a Spadafora 00:00:31

Serie A Dzeko: "D'accordo con Immobile e Acerbi. Dobbiamo poterci allenare nei nostri centri sportivi" DA 2 ORE